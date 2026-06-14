Colombia envió alimentos, medicinas y paneles solares a Cuba: ¿por qué?

Cuba recibió un cargamento de casi 100 toneladas de ayuda humanitaria enviado por Colombia en el buque ARC Caribe. El presidente Miguel Díaz-Canel agradeció a Gustavo Petro y al pueblo colombiano en medio de la crisis económica y energética que enfrenta la isla.
¿Qué envió Colombia a Cuba?
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció al presidente Gustavo Petro y al pueblo colombiano por el envío de casi 100 toneladas de ayuda humanitaria que llegaron a La Habana a bordo del buque ARC Caribe, de la Armada Nacional.
El cargamento salió desde Cartagena el 5 de junio, bajo la coordinación de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia. La entidad informó que el envío respondió a una solicitud presentada por la Embajada de Cuba en Colombia ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La ayuda incluyó alimentos no perecederos, medicamentos, insumos hospitalarios, materiales eléctricos, elementos para el hogar y paneles solares. Según APC Colombia, la misión fue articulada con más de diez entidades del Gobierno Nacional, entre ellas la Armada Nacional, la Cancillería, el ICBF, el Invima, la DIAN, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Agricultura, la UNGRD y el DAPRE.
Díaz-Canel publicó un mensaje en el que expresó su agradecimiento por la asistencia enviada desde Colombia. En esa comunicación aseguró que la ayuda llega en “días difíciles” para la isla y cerró con una frase dirigida al contexto de sanciones de Estados Unidos: “La hermandad no se puede bloquear”.
El contexto de la crisis en la isla
El envío ocurre en medio de una situación marcada por problemas de abastecimiento, apagones y dificultades económicas en Cuba. APC Colombia señaló que la asistencia busca responder a necesidades asociadas a la situación energética y económica del país caribeño, así como a las afectaciones que dejó el paso del huracán Melissa.
El Gobierno colombiano presentó la misión como una acción de cooperación humanitaria regional. La directora de APC Colombia, Alexandra Palencia Garnica, afirmó que el envío hace parte de una respuesta articulada para apoyar a población vulnerable en Cuba.
El componente energético ocupa un lugar central dentro del cargamento. Además de alimentos y medicinas, Colombia envió paneles solares y materiales eléctricos, en un momento en el que Cuba enfrenta restricciones de combustible y fallas recurrentes en el suministro de energía.
La ayuda también incluye insumos para el sistema de salud y elementos básicos para hogares afectados. APC Colombia indicó que la misión contempla apoyo en seguridad alimentaria, atención básica y acceso a energía.
¿Qué sigue tras la llegada del cargamento?
Tras el arribo del ARC Caribe a La Habana, el siguiente paso es la distribución de los insumos en Cuba, de acuerdo con las necesidades priorizadas por las autoridades y entidades involucradas en la recepción de la carga.
APC Colombia afirmó que continuará la articulación con entidades nacionales e internacionales para garantizar que la ayuda llegue a la población que la requiere. Por ahora, no se han anunciado nuevos envíos ni una segunda fase de la misión humanitaria.
El episodio deja abierta una nueva señal diplomática entre Bogotá y La Habana, en un momento en el que el Gobierno Petro ha reiterado su respaldo a la asistencia humanitaria hacia Cuba y sus críticas a las sanciones que afectan a la isla.