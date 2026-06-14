Colombia envió alimentos, medicinas y paneles solares a Cuba: ¿por qué?

Cuba recibió un cargamento de casi 100 toneladas de ayuda humanitaria enviado por Colombia en el buque ARC Caribe. El presidente Miguel Díaz-Canel agradeció a Gustavo Petro y al pueblo colombiano en medio de la crisis económica y energética que enfrenta la isla.

¿Qué envió Colombia a Cuba?

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció al presidente Gustavo Petro y al pueblo colombiano por el envío de casi 100 toneladas de ayuda humanitaria que llegaron a La Habana a bordo del buque ARC Caribe, de la Armada Nacional.

El cargamento salió desde Cartagena el 5 de junio, bajo la coordinación de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia. La entidad informó que el envío respondió a una solicitud presentada por la Embajada de Cuba en Colombia ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La ayuda incluyó alimentos no perecederos, medicamentos, insumos hospitalarios, materiales eléctricos, elementos para el hogar y paneles solares. Según APC Colombia, la misión fue articulada con más de diez entidades del Gobierno Nacional, entre ellas la Armada Nacional, la Cancillería, el ICBF, el Invima, la DIAN, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Agricultura, la UNGRD y el DAPRE.

Díaz-Canel publicó un mensaje en el que expresó su agradecimiento por la asistencia enviada desde Colombia. En esa comunicación aseguró que la ayuda llega en “días difíciles” para la isla y cerró con una frase dirigida al contexto de sanciones de Estados Unidos: “La hermandad no se puede bloquear”.