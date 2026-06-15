Cepeda denunciará a De la Espriella por presunta corrupción en salud

El candidato presidencial colombiano de izquierda Iván Cepeda dijo este lunes que denunciará a su rival, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, por supuestamente haber participado en hechos de corrupción en el sistema de salud a través de su firma de abogados.

A seis días de la segunda vuelta presidencial, Cepeda hizo la acusación en Barranquilla, ciudad en la que cerró el domingo su campaña. Allí presentó un documento titulado “Abelardo de la Espriella y el robo de los recursos de la salud”.

Según explicó el candidato del Pacto Histórico, los delitos por los que denunciará este martes a De la Espriella, quien fue el más votado en la primera vuelta, son administración desleal, corrupción privada, fraude procesal, peculado por apropiación y peculado por apropiación oficial diferente.

Cepeda afirmó que el caso está relacionado con un supuesto “saqueo del sistema de salud”, especialmente en la costa Caribe.

“En varias regiones del país el paramilitarismo, con políticos locales, se robaron cuantiosos recursos de salud, creando y controlando empresas prestadoras de salud (EPS) y desviando recursos a instituciones prestadoras de salud (IPS)”, dijo Cepeda.

La contienda antes de la segunda vuelta

De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, tiene el 48,6 % de la intención de voto para las elecciones del domingo, mientras que Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro, llega al 44,7 %, según una encuesta del Centro Nacional de Consultoría publicada por la revista Cambio.

Otros dos sondeos también dan ventaja al candidato de ultraderecha. Uno de Guarumo y Ecoanalítica, divulgado por el diario El Tiempo, lo ubica 7,6 puntos porcentuales por encima de Cepeda. Otro, de AtlasIntel para la revista Semana, le da una diferencia de 7,8 puntos.

Los señalamientos sobre Saludvida

Cepeda informó que, en 2018, la firma De la Espriella Lawyers fue contratada por la empresa Saludvida y supuestamente recibió dineros públicos del sistema de salud colombiano. Según el candidato, esto estaría prohibido por la ley, que establece una destinación específica para esos recursos.

El aspirante de izquierda agregó que, en medio de la crisis de Saludvida, la empresa transfirió inmuebles por valor de 146.000 millones de pesos, cerca de 41,7 millones de dólares, a la firma Lithia Investment S.A.S.

En ese trámite habría participado Joaquín Gutiérrez, actual jefe de campaña de De la Espriella y también vinculado a la firma de abogados del candidato presidencial.

De acuerdo con Cepeda, las actuaciones realizadas por De la Espriella a través de su firma afectaron la prestación del servicio de salud a más de 1,6 millones de ciudadanos.

Hasta el momento, el candidato de ultraderecha no se ha manifestado sobre la denuncia anunciada por su contrincante.