Fiscalía imputará cargos al general (r) Zapateiro por presunto acoso sexual

La Fiscalía General de la Nación avanzó en el proceso contra el general en retiro Eduardo Zapateiro al radicar la solicitud de audiencia de imputación de cargos por el delito de acoso sexual. La diligencia será adelantada ante el Tribunal Superior de Bogotá, que actuará con funciones de control de garantías.

De acuerdo con el ente investigador, los hechos que motivan esta actuación están relacionados con presuntas conductas de asedio e intimidación de tipo sexual hacia funcionarias de las Fuerzas Militares, ocurridas mientras Zapateiro se desempeñaba como comandante del Ejército Nacional.

La investigación está en manos de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien formalizó la solicitud este jueves, dando paso a la etapa en la que se presentarán los cargos de manera oficial contra el exalto oficial.

El caso tomó relevancia pública en marzo del año pasado, cuando el periodista Daniel Coronell reveló una serie de mensajes que, según la denuncia, habrían sido enviados por Zapateiro a Liliana del Pilar Zambrano Ruiz, abogada y contratista del Comando General de las Fuerzas Militares en ese momento.

Zambrano es esposa del coronel José Luis Esparza, quien fue reintegrado al Ejército tras haber sido retirado del servicio activo mediante decreto en 2021. Según lo publicado, los intercambios de mensajes se habrían producido en 2022.

Entre las conversaciones divulgadas se incluyen solicitudes de carácter íntimo. En uno de los mensajes atribuidos al entonces comandante del Ejército se lee: “Déjeme verte de pies a cabeza. En tus kucos. O sin nada”. En otro, se insiste en la petición: “Quiero verte. Hazlo”.

Estos elementos hacen parte del material que la Fiscalía evalúa dentro del proceso, en el que se busca establecer si existieron conductas que puedan configurar el delito de acoso sexual, especialmente en un contexto de posible relación de poder.

Tras conocerse las denuncias, Zapateiro negó categóricamente haber incurrido en ese tipo de comportamientos. En su momento, aseguró que en su vida no ha existido “la más mínima señal” de conductas de esa naturaleza y afirmó que siempre se ha regido por principios de lealtad, honradez y respeto hacia las personas con las que ha trabajado.

El general en retiro también manifestó que su conciencia está tranquila y señaló que continuará a la espera de que la situación se esclarezca. En sus declaraciones, hizo además un llamado a la unidad nacional y a que se prioricen los intereses del país por encima de los personales.

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Mientras avanza el proceso judicial, la audiencia de imputación será clave para definir el rumbo del caso. En esta etapa, la Fiscalía expondrá los elementos de prueba y los cargos que considera procedentes, mientras la defensa del excomandante podrá ejercer su derecho a controvertirlos.

El proceso contra Zapateiro se suma a otros casos que han puesto bajo escrutinio posibles conductas inapropiadas dentro de las Fuerzas Militares, reabriendo el debate sobre los mecanismos de control, denuncia y protección para las víctimas en escenarios institucionales.