Trump anuncia acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que alcanzó un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, tras más de tres meses de conflicto.

El anuncio de Trump

En una publicación en su red social Truth Social, el líder republicano, que este domingo cumple 80 años, explicó que, a cambio de la reapertura del estrecho, Estados Unidos levantará el bloqueo marítimo impuesto a la entrada y salida de buques en puertos iraníes.

“El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos! Por la presente, autorizo plenamente la apertura sin peaje del estrecho de Ormuz y, al mismo tiempo, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. ¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!”, escribió Trump, sin ofrecer más detalles sobre el acuerdo.

Por su parte, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien ha actuado como mediador entre Washington y Teherán, confirmó la existencia del pacto y anunció que la firma oficial se realizará el viernes 19 de junio en Suiza.

“Ambas partes han declarado la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano”, detalló.

El origen del conflicto

El acuerdo busca poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, después de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Esa operación resultó en la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, quien estaba en el poder desde 1989.

Teherán nombró como nuevo líder al hijo del ayatolá, Mojtaba Jameneí, y respondió con ataques contra Israel y contra países de la región que albergan bases estadounidenses. Además, bloqueó el estrecho de Ormuz, una medida que provocó graves perturbaciones económicas, debido a que por esa vía transita alrededor del 20 % del petróleo mundial.

Estados Unidos e Irán, que en abril pasado acordaron un alto el fuego, han negociado durante los últimos meses un pacto para poner fin a las hostilidades y permitir la reapertura del estrecho de Ormuz.