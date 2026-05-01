Jessica Cediel revela que le suplantaron su identidad

Jessica Cediel encendió las alarmas entre sus millones de seguidores al denunciar nuevamente un grave caso de suplantación de identidad digital. Ahora enfrenta una problemática que, lejos de desaparecer, se ha convertido en una amenaza global: delincuentes están utilizando su imagen para cometer estafas sentimentales.

La advertencia de Jessica Cediel que preocupa a sus seguidores

A través de sus redes sociales, la presentadora interrumpió su contenido habitual para hacer una denuncia directa y contundente. Visiblemente afectada, explicó que perfiles falsos están circulando en distintas plataformas, haciéndose pasar por ella para engañar a personas en diferentes partes del mundo.

“Desgraciadamente me vuelve a suceder”, expresó Jessica Cediel, dejando claro que no se trata de un hecho aislado, sino de una situación recurrente que lleva años enfrentando.

Así funciona la estafa: el peligro detrás de los perfiles falsos

El método utilizado por los delincuentes es tan simple como efectivo. Usan fotografías reales de la bogotana para crear cuentas falsas y contactar a hombres y mujeres, simulando relaciones sentimentales a distancia. Una vez logran generar confianza, comienzan a solicitar dinero bajo diversas excusas.

Este tipo de fraude, conocido como “romance scam”, ha dejado víctimas económicas reales. Según la propia presentadora, algunas personas ya han perdido dinero al creer que estaban interactuando directamente con ella.

“Hace años vengo batallando con esto. Por favor, no caigan, que no soy yo”, insistió Cediel.

Un problema internacional: víctimas fuera de Colombia

Uno de los aspectos más preocupantes del caso es su alcance global. La presentadora aseguró que ha recibido reportes de víctimas en distintos países, lo que evidencia la existencia de redes organizadas que aprovechan su reconocimiento internacional para expandir el fraude.

“Hay personas que continúan utilizando mi imagen o mi nombre para suplantarme y supuestamente tener relaciones sentimentales con personas de diferentes partes del mundo”, explicó.

Cómo evitar caer en este tipo de engaños

Ante esta situación, tanto Jessica Cediel como expertos en ciberseguridad coinciden en varias recomendaciones clave:

Verificar siempre que la cuenta tenga insignia oficial (check azul).

Desconfiar de perfiles que pidan dinero, especialmente en contextos sentimentales.

Evitar interactuar con cuentas no verificadas que prometen relaciones personales.

Denunciar inmediatamente perfiles sospechosos en la plataforma correspondiente.

Es importante recordar que figuras públicas como Cediel no utilizan cuentas privadas o aplicaciones de citas para solicitar dinero ni establecer relaciones secretas.