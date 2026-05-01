Carla Giraldo se vuelve a sincerar sobre Cristina Hurtado

Esta diferencia marcó la dinámica desde el inicio. “Ella siempre quiso su espacio y está bien”, comentó Carla, sugiriendo que la incomodidad pudo surgir por compartir roles en un formato exigente.

Decisiones de producción: así se manejó la tensión en el reality

La situación no solo fue evidente para la audiencia, sino también para la producción del programa. De acuerdo con Giraldo, el equipo tuvo que adaptar el formato para mantener el ritmo del reality.

Una de las principales medidas fue dividir los espacios de ambas presentadoras, lo que derivó en un uso más frecuente de segmentos pregrabados, conocidos como BTRs.

“Ese no era el formato, pero funcionó”, afirmó, dejando claro que, aunque improvisado, el ajuste permitió sostener el éxito del programa.

¿Hubo reconciliación? La verdad detrás del “abrazo de paz”

Uno de los momentos más comentados por los seguidores del reality fue el supuesto acercamiento entre las presentadoras hacia el final de la temporada. Sin embargo, Carla Giraldo aclaró que, aunque existió una conversación privada, no se puede hablar de una reconciliación real.

“Tal vez sí, tal vez no. Nunca nos la llevamos”, expresó.

“Por más que lo intentamos, no tuvimos afinidad y está bien”.

Sus palabras dejan claro que la relación se mantuvo estrictamente profesional, sin evolucionar hacia una amistad.

Reconocimiento al profesionalismo de Cristina Hurtado

A pesar de las diferencias, Giraldo también tuvo palabras de admiración para su excompañera. Destacó especialmente su disciplina y compromiso con el trabajo, cualidades que, según ella, le dejaron importantes aprendizajes.

“He visto gente disciplinada y Cristina. De verdad se lo aplaudo y se lo aprendí”, aseguró.

Además, reconoció que durante ese periodo atravesaba momentos personales complejos, lo que influyó en su desempeño y en la dinámica laboral.