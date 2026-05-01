Capturan en Colombia a iraní buscado por EE. UU. por tráfico de migrantes

Un ciudadano iraní, identificado como Jafar Tarakory, fue capturado en Pereira, Risaralda, en medio de un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación y autoridades de Estados Unidos.



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El hombre es requerido en extradición por una corte del estado de Texas, que lo señala de hacer parte de una red trasnacional dedicada al tráfico de migrantes. Según la investigación, Tarakory habría coordinado desde 2024 el traslado ilegal de ciudadanos iraníes desde Colombia hacia Centroamérica y México, con destino final a Estados Unidos.

Por estos servicios, cobraba hasta 30.000 dólares por persona, incluyendo transporte, alojamiento, alimentación y acompañamiento durante el recorrido. Las autoridades indican que su operación hacía parte de una estructura organizada que facilitaba el tránsito irregular por la región.



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La captura se llevó a cabo mediante una diligencia de registro y allanamiento en Pereira, en la que participaron unidades de la Dijín. Durante el procedimiento se incautaron equipos electrónicos y dinero en efectivo.

Tarakory quedó a disposición de la Fiscalía mientras avanzan los trámites para su extradición, donde enfrentará cargos por conspiración para introducir migrantes de manera ilegal con fines de lucro.