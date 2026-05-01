Bélgica abre vacantes con sueldos de hasta $26 millones: cómo aplicar

Las instituciones de la Unión Europea abrieron nuevas vacantes laborales en Bruselas, Bélgica, con salarios que pueden superar los $26 millones mensuales, dependiendo del cargo y los beneficios adicionales. Las convocatorias están dirigidas a perfiles administrativos, tecnológicos y de gestión, y hacen parte de los procesos oficiales de contratación de entidades como la Comisión Europea.

Entre las ofertas disponibles se encuentran cargos como:

Administrative Agent en la Dirección General de Informática (DG DIGIT).

Administrative Assistant en el Supervisor Europeo de Protección de Datos.

Budget Officer en el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

Case Handler en la Dirección General de Redes de Comunicación (DG CNECT).

Estas posiciones buscan fortalecer la operación interna y la coordinación institucional del bloque europeo.

¿Cuánto se gana en estos empleos en Bélgica?

El salario varía según el nivel del cargo y la experiencia del aspirante. En posiciones base, los ingresos mensuales se ubican entre 5.500 y 6.000 euros, de acuerdo con escalas oficiales recientes.

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Al hacer la conversión a pesos colombianos, con un euro cercano a los 4.300 pesos, los sueldos están entre $23 millones y $25 millones mensuales. Sin embargo, con beneficios adicionales como subsidios y asignaciones, el ingreso total puede superar los $26 millones.

¿Qué requisitos piden para aplicar a estas vacantes?

Las condiciones varían según el cargo, pero hay requisitos generales que suelen ser obligatorios. Entre ellos se encuentran:

Título universitario en áreas relacionadas

Dominio de al menos dos idiomas oficiales de la Unión Europea

Experiencia o conocimientos específicos según el perfil

Cada convocatoria detalla los criterios particulares, por lo que es clave revisar cuidadosamente la oferta antes de iniciar el proceso de aplicación.

¿Cómo aplicar a los empleos de la Unión Europea?

El proceso de selección se realiza a través de canales oficiales y consta de varias etapas. Generalmente incluye pruebas de razonamiento y competencias, evaluación de la hoja de vida y entrevistas o ejercicios prácticos.

En algunos casos, los aspirantes que superan las pruebas ingresan a listas de reserva, lo que permite futuras contrataciones según las necesidades de las instituciones europeas.

¿Qué funciones tienen los cargos disponibles?

Las responsabilidades dependen del puesto. Por ejemplo, el Administrative Agent en DG DIGIT se encarga de tareas administrativas con enfoque tecnológico, mientras que el Administrative Assistant apoya la coordinación interna.

El Budget Officer en el SEAE participa en la gestión presupuestal y financiera, y el Case Handler en DG CNECT analiza expedientes y temas relacionados con el entorno digital. Todos estos roles cumplen funciones clave dentro de la estructura administrativa europea.

¿Qué idiomas exigen para trabajar en Bélgica con la Unión Europea?

Uno de los requisitos más importantes es el manejo de al menos dos idiomas oficiales de la Unión Europea. Generalmente, uno de ellos debe ser inglés, francés o alemán, ya que son los más utilizados en el entorno laboral de estas instituciones.

¿Qué tipo de contrato y beneficios ofrecen?

Los contratos pueden ser temporales o permanentes, dependiendo de la vacante. Además, estas posiciones suelen incluir beneficios adicionales como seguros, subsidios, asignaciones familiares y otras ayudas económicas.

Estos incentivos hacen parte del esquema laboral europeo y pueden incrementar significativamente el ingreso total del trabajador. Las convocatorias permanecen disponibles en los portales oficiales de la Unión Europea, donde los interesados pueden consultar detalles y aplicar.