Abren 500 vacantes para trabajar en obras del metro, ¿cómo aplicar?

La Alcaldía de Bogotá anunció la apertura de 500 vacantes laborales para trabajar en las obras de la primera línea del metro. La convocatoria se realizará a través de una feria de empleo programada para el próximo 5 de marzo en la localidad de Kennedy.

Las oportunidades hacen parte de la estrategia ‘Talento Capital’, liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, en articulación con el concesionario Metro Línea 1, responsable de ejecutar el megaproyecto.

De acuerdo con el Distrito, las vacantes están dirigidas a perfiles operativos, técnicos y profesionales, especialmente en áreas relacionadas con la construcción y obras civiles.

Fecha, lugar y horario de la feria de empleo

La feria de empleo se llevará a cabo el jueves 5 de marzo en el Centro de Desarrollo Comunitario Timiza, en Kennedy, desde las 8:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde.

La participación es gratuita y no requiere inscripción previa. Sin embargo, se recomienda a los interesados llegar temprano y llevar todos los documentos completos para agilizar el proceso de postulación.

Requisitos para aplicar a las vacantes de empleo en el metro

Quienes deseen postularse deberán presentar:

Hoja de vida actualizada.

Copia de la cédula de ciudadanía.

Certificados laborales relacionados con el cargo al que aspiran.

Soportes académicos según el perfil requerido.

Certificado de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, si aplica.

Permiso de Protección Temporal (PPT), en el caso de ciudadanos extranjeros.

Contar con la documentación completa es clave para que el perfil pueda ser evaluado durante la jornada.

Perfiles disponibles

Entre los cargos ofertados se encuentran:

Auxiliares de obra.

Ayudantes de obra.

Vacantes operativas.

Cargos técnicos.

Vacantes profesionales.

Otros perfiles relacionados con el sector construcción.

La administración distrital señaló que esta convocatoria busca facilitar el acceso al empleo formal y vincular talento local a uno de los proyectos de infraestructura más importantes que se desarrollan actualmente en la capital.

La construcción de la primera línea del metro continúa avanzando y demanda mano de obra en distintos frentes. Para quienes están en búsqueda de trabajo, esta feria puede representar una oportunidad concreta de vinculación laboral en un proyecto estratégico para la ciudad.