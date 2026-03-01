Pago del impuesto predial y vehicular 2026 en Bogotá: así puede hacerlo

La Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) anunció el calendario oficial para el pago del impuesto predial y el impuesto de vehículos en Bogotá correspondiente a la vigencia 2026. La entidad recordó que cumplir oportunamente evita intereses, sanciones y procesos de cobro, y aporta a la sostenibilidad financiera y al desarrollo social de la ciudad.

Las facturas estarán disponibles desde el 1° de febrero de 2026 en el botón Pagos Bogotá del portal web de la Secretaría de Hacienda. Quienes necesiten pagar antes, por ejemplo, para realizar un trámite, pueden ingresar a la Oficina Virtual y presentar la declaración para efectuar el pago anticipado.

Descuento por pronto pago

Hasta el 15 de mayo de 2026 : 10 % de descuento.



Hasta el 24 de julio de 2026 : plazo máximo sin descuento.



Pago por cuotas sin intereses (SPAC vehículos)

El Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC) permite diferir el impuesto en dos cuotas sin intereses. Para acceder, se debe presentar la declaración inicial en la Oficina Virtual hasta el 12 de junio de 2026.

Fechas de pago SPAC vehículos: