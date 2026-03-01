Pago del impuesto predial y vehicular 2026 en Bogotá: así puede hacerlo

La Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) anunció el calendario oficial para el pago del impuesto predial y el impuesto de vehículos en Bogotá correspondiente a la vigencia 2026. La entidad recordó que cumplir oportunamente evita intereses, sanciones y procesos de cobro, y aporta a la sostenibilidad financiera y al desarrollo social de la ciudad.
Las facturas estarán disponibles desde el 1° de febrero de 2026 en el botón Pagos Bogotá del portal web de la Secretaría de Hacienda. Quienes necesiten pagar antes, por ejemplo, para realizar un trámite, pueden ingresar a la Oficina Virtual y presentar la declaración para efectuar el pago anticipado.
Descuento por pronto pago
- Hasta el 15 de mayo de 2026: 10 % de descuento.
- Hasta el 24 de julio de 2026: plazo máximo sin descuento.
Pago por cuotas sin intereses (SPAC vehículos)
El Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC) permite diferir el impuesto en dos cuotas sin intereses. Para acceder, se debe presentar la declaración inicial en la Oficina Virtual hasta el 12 de junio de 2026.
Fechas de pago SPAC vehículos:
- Primera cuota: 3 de julio de 2026
- Segunda cuota: 4 de septiembre de 2026
Impuesto predial 2026 en Bogotá
Para consultar y pagar el predial 2026, los contribuyentes deben ingresar al botón Pagos Bogotá, ubicado en la parte superior derecha del sitio web de la SDH, seleccionar Predial 2026, completar los datos solicitados, verificar el valor —incluido el aporte voluntario si así lo desean— y realizar el pago.
Descuento por pronto pago predial
- Hasta el 17 de abril de 2026: 10 % de descuento.
- Hasta el 10 de julio de 2026: fecha límite sin descuento.
Pago por cuotas sin intereses (SPAC predial)
El predial también puede pagarse en cuatro cuotas iguales y sin intereses mediante el SPAC. Para acceder, se debe presentar la declaración inicial en la Oficina Virtual hasta el 8 de mayo de 2026.
Fechas de pago SPAC predial:
- Primera cuota: 5 de junio de 2026
- Segunda cuota: 14 de agosto de 2026
- Tercera cuota: 2 de octubre de 2026
- Cuarta cuota: 4 de diciembre de 2026
La Secretaría Distrital de Hacienda reiteró que cumplir con el pago de impuestos en Bogotá 2026 es clave para evitar costos adicionales y contribuir al funcionamiento de programas y obras en la capital.