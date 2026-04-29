Disputadas tres fechas de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, el panorama de Millonarios es complicado. Luego de empatar 0-0 con São Paulo de Brasil en El Campín, el equipo 'Embajador' se empieza a alejar de la clasificación directa a los octavos de final. Es importante recordar que a esa fase solo avanza el equipo que termine primero de su grupo.

Sin margen de error

Actualmente, Millonarios se ubica tercero en el Grupo C con 4 unidades. Está por detrás de O'Higgins, que es segundo con 6 puntos tras imponerse sobre Boston River, y de São Paulo, que con su empate en Bogotá se mantiene líder con 7 unidades.

Restan tres jornadas para finalizar la fase de grupos, por lo que el conjunto dirigido por Fabián Bustos tiene un margen de error mínimo. Las cuentas para seguir con vida son las siguientes:

Ganar a Boston River como visitante el próximo 7 de mayo (5:00 p. m.).

Imponerse ante São Paulo el día 19 del mismo mes (7:30 p. m.) en Brasil.

Superar en El Campín a O'Higgins el 26 de mayo (5:00 p. m.).

Además de sumar estos puntos, el equipo bogotano necesitará que rivales directos como O'Higgins y São Paulo no sumen de a tres unidades en los encuentros donde no enfrenten al 'Embajador'.

Otra opción para seguir con vida en el torneo, en caso de no terminar primero, es buscar el segundo lugar para enfrentar un repechaje contra un tercero en la fase de grupos de la Copa Libertadores.