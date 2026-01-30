Carlos Alcaraz sigue escribiendo su nombre en la historia del tenis. Tras vencer al alemán Alexander Zverev, el español alcanzó un hito inédito: se convirtió en el tenista más joven en disputar las cuatro finales de los torneos de Grand Slam. Ahora, con apenas 22 años, está a una victoria de convertirse también en uno de los más jóvenes en conquistarlos todos.

Para lograrlo, deberá superar al serbio Novak Djokovic, una leyenda viva del deporte que, a sus 38 años, continúa siendo un referente absoluto del tenis mundial y el principal obstáculo en el camino de Alcaraz hacia la gloria.

¿Quién es Carlos Alcaraz?

Carlos Alcaraz Garfia nació el 5 de mayo de 2003 en El Palmar, Murcia (España). Desde muy pequeño estuvo ligado al tenis, influenciado por su padre, exjugador y director de una academia local. A los 15 años dio un paso decisivo al ingresar a la academia de Juan Carlos Ferrero, exnúmero uno del mundo, quien fue clave en su formación como tenista de élite.

Sobre él, Ferrero señaló en una entrevista tras Roland Garros:

“Su fuerza reside en seguir creyendo hasta la última bola. Lo intenta una y otra vez.”

Aunque recientemente Alcaraz y Ferrero tomaron caminos distintos, el extenista ha reconocido públicamente lo difícil que ha sido no acompañarlo en esta etapa crucial de su carrera.

Alcaraz debutó como profesional en 2018 y rápidamente llamó la atención por su potencia, velocidad y madurez competitiva. En 2022 hizo historia al ganar el US Open, convirtiéndose en el número uno más joven del ranking ATP, un logro que marcó el inicio de una carrera meteórica. Finalmente fue en este Abierto de Australia que logró debut y final.

Un palmarés de élite a temprana edad

El crecimiento deportivo de Alcaraz se ha visto reflejado en su palmarés. Tras el US Open 2022, confirmó su estatus de figura mundial en 2023, cuando conquistó Wimbledon, derrotando en la final a Novak Djokovic en uno de los partidos más memorables de la década.

Posteriormente, amplió su dominio al ganar Roland Garros, demostrando que su tenis es eficaz en todas las superficies. A esto se suman varios títulos Masters 1000, como Indian Wells, Miami y Madrid, que evidencian su regularidad frente a la élite del circuito.

Con poco más de 20 años, Alcaraz ya acumula títulos de Grand Slam, Masters 1000 y torneos ATP, consolidándose como el gran referente de la nueva generación del tenis.

El contexto histórico del récord

En la historia del tenis, Don Budge fue el más joven en completar los cuatro Grand Slam, logro que alcanzó con 23 años en 1938. Rod Laver, único junto a Budge en lograr el Grand Slam calendario, lo consiguió en 1962 y lo repitió en 1969.

En la Era Abierta, Rafael Nadal completó el Grand Slam de carrera a los 24 años, Roger Federer lo hizo a los 27, y Andre Agassi y Novak Djokovic a los 29. En ese selecto grupo aparece ahora Carlos Alcaraz, que solo necesita el Abierto de Australia para ingresar a la élite más exclusiva del tenis mundial.

La final del Abierto de Australia

El último paso será ante Novak Djokovic, el rival más exigente posible. Alcaraz y Djokovic han protagonizado una rivalidad de alto voltaje: se han enfrentado ocho veces, con cinco triunfos para el serbio y cuatro para el español. En finales, el historial está empatado 2–2: Alcaraz ganó en Wimbledon 2023 y 2024, mientras que Djokovic se impuso en Cincinnati 2023 y en la final olímpica de París 2024.

Juventud contra experiencia, potencia frente a precisión. La final del Abierto de Australia no solo definirá un campeón, sino que puede marcar un antes y un después en la historia del tenis.