Shakira volvió a sorprender a sus seguidores tras revelar que prepara un espectáculo sin precedentes para el cierre de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en España.
La barranquillera adelantó que su equipo contempla la construcción de un recinto temporal que llevaría su nombre, lo que ha generado gran expectativa entre sus fans.
Un estadio temporal para un cierre histórico
La revelación se conoció a través de un adelanto de su entrevista en el programa Al cielo con ella, emitido por RTVE, donde conversó con la presentadora Henar Álvarez.
Durante la charla, Shakira dejó una frase que rápidamente se volvió viral: “Construiremos un estadio, va a ser algo de otro mundo”.
Según explicó, el proyecto incluiría la creación de un espacio denominado “Estadio Shakira”, diseñado especialmente para albergar varios conciertos consecutivos como parte del cierre de su tour.
España, punto clave de la gira
La artista también confirmó que España tendrá un papel protagónico dentro de su gira mundial, ya que será el escenario elegido para el tramo final.
A diferencia de otros países, donde ha ofrecido conciertos individuales, en territorio español planea realizar una serie de presentaciones en un mismo lugar, con una producción mucho más ambiciosa.
Aunque aún no se han confirmado fechas ni ciudad, todo indica que se tratará de un evento de gran escala, pensado para marcar el cierre definitivo del tour.
Producción a cargo de Live Nation
La organización del espectáculo estaría liderada por Live Nation, una de las compañías más importantes en la industria del entretenimiento en vivo.
La participación de esta promotora refuerza la idea de que el proyecto tendrá una infraestructura de alto nivel, acorde con la magnitud de la artista y su gira.
Expectativa entre los fans
Tras conocerse estas declaraciones, las redes sociales se llenaron de reacciones de seguidores que esperan un show sin precedentes.
La posibilidad de un estadio temporal exclusivo para sus conciertos ha sido interpretada como una apuesta innovadora dentro de la industria musical, algo poco común incluso para artistas de talla global.