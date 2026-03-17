Shakira volvió a sorprender a sus seguidores tras revelar que prepara un espectáculo sin precedentes para el cierre de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en España.

La barranquillera adelantó que su equipo contempla la construcción de un recinto temporal que llevaría su nombre, lo que ha generado gran expectativa entre sus fans.

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Un estadio temporal para un cierre histórico

La revelación se conoció a través de un adelanto de su entrevista en el programa Al cielo con ella, emitido por RTVE, donde conversó con la presentadora Henar Álvarez.

Durante la charla, Shakira dejó una frase que rápidamente se volvió viral: “Construiremos un estadio, va a ser algo de otro mundo”.

Según explicó, el proyecto incluiría la creación de un espacio denominado “Estadio Shakira”, diseñado especialmente para albergar varios conciertos consecutivos como parte del cierre de su tour.