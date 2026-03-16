El curioso plan de Michael B. Jordan tras ganar el Óscar

Un restaurante favorito de las estrellas de Hollywood

El local de In-N-Out en Sunset Boulevard es conocido por convertirse en punto de encuentro para celebridades después de grandes ceremonias de premios.

Por allí han pasado figuras como Julia Roberts, Joaquin Phoenix, Rita Wilson, Olivia Wilde y Hilary Swank, quienes también han sido vistos celebrando tras galas como los Globos de Oro.

Jordan se suma ahora a la lista de estrellas que prefieren una comida rápida y relajada después de una de las noches más importantes de la industria cinematográfica.

Un triunfo frente a grandes nombres

El reconocimiento a Jordan llegó tras imponerse en una categoría muy competitiva. El actor superó a intérpretes de alto perfil como Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Timothée Chalamet y Wagner Moura, consolidando su lugar entre las grandes figuras del cine actual.

Un discurso cargado de emoción y reconocimiento

Durante su discurso de aceptación, el protagonista de Sinners dedicó el premio a quienes abrieron camino para los actores afrodescendientes en Hollywood.

Entre los nombres que mencionó estuvieron Denzel Washington, Halle Berry y Jamie Foxx, a quienes describió como “gigantes” dentro de la industria.

“Estoy aquí por la gente que estuvo antes que yo… esos grandes, mis ancestros, mi gente”, dijo emocionado ante el público.

También agradeció a los fanáticos que convirtieron a Sinners en una de las películas más taquilleras de 2025.

“Sé que quieren que lo haga bien y quiero hacerlo bien porque ustedes creen en mí. Gracias a quienes fueron a verla una, dos, tres, cuatro o cinco veces. Ustedes hicieron que esta película sea lo que es”, concluyó.