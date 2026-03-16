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El curioso plan de Michael B. Jordan tras ganar el Óscar

Lun, 16/03/2026 - 13:27
Michael B. Jordan ganó a Mejor actor en los premios Óscar y después tuvo la idea de visitar este curioso lugar.
Michael B Jordan premios Óscar 2026
Créditos:
EFE

Michael B. Jordan protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche tras ganar el premio a Mejor Actor en los Premios Óscar 2026 por su actuación en la película Sinners. Después de brillar sobre el escenario del Dolby Theatre, el intérprete sorprendió a todos al celebrar su victoria de una forma inesperadamente sencilla: comiendo una hamburguesa en In-N-Out Burger

De la alfombra roja a una hamburguesa Double-Double

Tras finalizar la gala, el actor dejó de lado las tradicionales fiestas privadas organizadas por estudios de cine y revistas de entretenimiento. En lugar de eso, decidió reunirse con amigos y familiares para disfrutar de una Double-Double, papas fritas y bebidas en el popular restaurante de comida rápida.

Videos compartidos en redes sociales muestran al actor visiblemente emocionado mientras realiza su pedido y posa para fotografías con empleados del local y fanáticos, siempre acompañado de la estatuilla dorada que acababa de ganar. Las imágenes se viralizaron rápidamente y muchos usuarios celebraron la sencillez del gesto. 

Un restaurante favorito de las estrellas de Hollywood

El local de In-N-Out en Sunset Boulevard es conocido por convertirse en punto de encuentro para celebridades después de grandes ceremonias de premios.

Por allí han pasado figuras como Julia Roberts, Joaquin Phoenix, Rita Wilson, Olivia Wilde y Hilary Swank, quienes también han sido vistos celebrando tras galas como los Globos de Oro.

Jordan se suma ahora a la lista de estrellas que prefieren una comida rápida y relajada después de una de las noches más importantes de la industria cinematográfica.

Un triunfo frente a grandes nombres

El reconocimiento a Jordan llegó tras imponerse en una categoría muy competitiva. El actor superó a intérpretes de alto perfil como Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Timothée Chalamet y Wagner Moura, consolidando su lugar entre las grandes figuras del cine actual.

Un discurso cargado de emoción y reconocimiento

Durante su discurso de aceptación, el protagonista de Sinners dedicó el premio a quienes abrieron camino para los actores afrodescendientes en Hollywood.

Entre los nombres que mencionó estuvieron Denzel Washington, Halle Berry y Jamie Foxx, a quienes describió como “gigantes” dentro de la industria.

“Estoy aquí por la gente que estuvo antes que yo… esos grandes, mis ancestros, mi gente”, dijo emocionado ante el público.

También agradeció a los fanáticos que convirtieron a Sinners en una de las películas más taquilleras de 2025.

“Sé que quieren que lo haga bien y quiero hacerlo bien porque ustedes creen en mí. Gracias a quienes fueron a verla una, dos, tres, cuatro o cinco veces. Ustedes hicieron que esta película sea lo que es”, concluyó.

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