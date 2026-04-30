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"Me dejó", ¿Feid le lanzó indirecta a Karol G?

Jue, 30/04/2026 - 15:56
Durante un reciente concierto, Feid tuvo un momento emotivo en el que posiblemente hizo referencia a su ex, Karol G.
Feid Karol G
Créditos:
Netflix

En medio del llamado “Falxxo Tour”, una serie de shows íntimos y sorpresivos, Feid desató una ola de especulaciones durante su reciente presentación en Bogotá. Él habría dejado entrever el posible fin de su relación con Karol G, en un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El episodio ocurrió cuando el “Ferxxo” invitó al escenario a Maisak para interpretar sus colaboraciones “Te entiendo” y “Se me olvida”, canciones marcadas por el desamor. Antes de iniciar este último tema, Maisak lanzó una frase que encendió al público: “¡Para el amor de su vida!”, generando una reacción inesperada.

Fue entonces cuando Feid, alejándose brevemente del micrófono pero visible ante las cámaras de los asistentes, respondió con un gesto serio y un contundente “Me dejó”. Aunque no se escuchó en los parlantes, el momento quedó registrado en video y se viralizó en plataformas como TikTok e Instagram, desatando teorías entre los fans.

El clip ha intensificado los rumores que hay alrededor de la ruptura entre los dos reguetoneros, especialmente entre quienes siguen de cerca a la intérprete de Provenza. Algunos consideran que la frase fue una confesión espontánea, mientras que otros creen que podría tratarse de una estrategia narrativa alineada con la temática emocional de sus nuevos lanzamientos.

Si bien Karol G en recientes espacios ha dejado claro que está soltera y que su romance con Feid quedó en el pasado, de momento, él todavía no ha hecho un comentario oficial sobre lo que realmente pasó con ella. 

Creado Por
Kienyke.com
Feid
Karol G
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