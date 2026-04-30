En medio del llamado “Falxxo Tour”, una serie de shows íntimos y sorpresivos, Feid desató una ola de especulaciones durante su reciente presentación en Bogotá. Él habría dejado entrever el posible fin de su relación con Karol G, en un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

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El episodio ocurrió cuando el “Ferxxo” invitó al escenario a Maisak para interpretar sus colaboraciones “Te entiendo” y “Se me olvida”, canciones marcadas por el desamor. Antes de iniciar este último tema, Maisak lanzó una frase que encendió al público: “¡Para el amor de su vida!”, generando una reacción inesperada.

Fue entonces cuando Feid, alejándose brevemente del micrófono pero visible ante las cámaras de los asistentes, respondió con un gesto serio y un contundente “Me dejó”. Aunque no se escuchó en los parlantes, el momento quedó registrado en video y se viralizó en plataformas como TikTok e Instagram, desatando teorías entre los fans.