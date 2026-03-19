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Cambio Radical confirmó mejoría de Germán Vargas Lleras

Jue, 19/03/2026 - 10:03
El exvicepresidente evoluciona favorablemente y pronto regresará a casa, mientras su partido sigue sin definir apoyo para las elecciones.
Germán Vargas Lleras.
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Redes sociales Germán Vargas Lleras.

Durante una reunión de bancada realizada en Bogotá, el partido Cambio Radical recibió un parte positivo sobre el estado de salud del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien, según informaron dirigentes de la colectividad, se encuentra en proceso de recuperación y podría regresar a su casa en los próximos días.

La información fue entregada por Enrique Vargas Lleras, hermano del dirigente político, quien compartió con los congresistas detalles del avance médico. El reporte generó un ambiente de optimismo entre los asistentes al encuentro, que se llevó a cabo la noche del miércoles 18 de marzo en la capital del país.

El senador Carlos Abraham Jiménez destacó la noticia y aseguró que representa un motivo de tranquilidad para el partido. “Estamos muy contentos, recibimos parte médico del doctor Germán Vargas. Ya esta semana tiene que llegar a su casa de la recuperación que está viviendo y eso a todo el partido lo llena de mucha alegría”, afirmó.

En la misma línea, el senador Carlos Fernando Motoa confirmó que la información fue transmitida directamente por el hermano del exvicepresidente y subrayó que la evolución de su estado de salud ha sido favorable. “Nuestro líder Germán Vargas se encuentra en recuperación. Ese es un tema que el país y los medios de comunicación han venido preguntando. Estamos muy complacidos con esta noticia”, señaló.

Vargas Lleras ha permanecido bajo observación médica en las últimas semanas y, de acuerdo con lo conocido, ha tenido que desplazarse en varias oportunidades a Houston, Estados Unidos, donde recibe tratamiento especializado.

La reunión de bancada no solo estuvo marcada por el parte médico, sino también por discusiones sobre el panorama político de cara a las elecciones presidenciales. Aunque no se tomó una decisión definitiva, los dirigentes analizaron las posibles opciones de apoyo en la primera vuelta prevista para el próximo 31 de mayo.

Entre los nombres que han sido considerados por el partido figuran los candidatos Abelardo De La Espriella y Paloma Valencia. Sin embargo, hasta el momento no existe una postura unificada dentro de la colectividad.

El senador Jiménez explicó que el partido continuará en proceso de consulta interna antes de adoptar una decisión oficial. “No hicimos cuatro años de oposición para acompañar a algún candidato cercano a lo que signifique Gustavo Petro. Lo que estamos buscando es que sea todo el partido acompañando a un único candidato”, indicó.

En ese sentido, se prevé que durante los próximos días algunos miembros de Cambio Radical sostengan reuniones con equipos programáticos de diferentes campañas presidenciales, con el objetivo de evaluar propuestas y definir el rumbo político de la colectividad.

El director del partido, Germán Córdoba, será el encargado de coordinar estos acercamientos y de consolidar una posición que logre consenso entre los distintos sectores internos.

Por ahora, el ambiente en Cambio Radical combina la expectativa por la recuperación de su líder natural con la incertidumbre frente a la decisión electoral que deberán tomar en las próximas semanas, en un contexto político marcado por múltiples candidaturas y alianzas en disputa.

Creado Por
Sandra Vargas
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