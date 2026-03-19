Mauricio Lizcano anunció a Pedro de la Torre como fórmula vicepresidencial

El candidato presidencial Mauricio Lizcano anunció este jueves 19 de marzo de 2026 a Pedro de la Torre como su nueva fórmula vicepresidencial, en reemplazo de Luis Carlos Reyes, quien renunció recientemente a esa aspiración por motivos familiares.

La decisión fue oficializada durante un acto de campaña en el que el aspirante explicó que la designación hace parte de la consolidación de su equipo político de cara a la contienda electoral. Con este anuncio, la campaña formaliza el relevo en la fórmula vicepresidencial tras la salida de Reyes, exdirector de la Dian, quien decidió apartarse el pasado 16 de marzo debido a un embarazo de alto riesgo de su esposa, Isabella Dishington, situación que lo llevó a priorizar su entorno familiar.

Durante su intervención, Lizcano destacó el perfil profesional y personal de su nuevo compañero de fórmula. “Quiero anunciarle a Colombia que he escogido a Pedro de la Torre como mi fórmula vicepresidencial. Un hombre caribe, costeño, nacido en Piojó, Atlántico, hijo de un conductor, incluso él fue su ayudante”, afirmó el candidato.

Pedro de la Torre es químico egresado de la Universidad del Atlántico, con especialización en Finanzas y doctorado en Ciencias Aplicadas. Su formación académica incluye estudios posdoctorales en Bioquímica y Biofísica realizados en la Universidad Estatal de Ohio, la Universidad de Harvard y el Hospital de Ojos y Oídos de Massachusetts.

Según la información entregada por la campaña, su trayectoria científica se ha centrado en el diseño de fármacos y el desarrollo de terapias génicas orientadas a tratar problemas de audición y visión. Asimismo, ha participado en investigaciones relacionadas con enfermedades como el Alzheimer y el cáncer. Actualmente, se desempeña como investigador vinculado a la Universidad de Harvard, donde ha enfocado parte de su trabajo en soluciones para personas con discapacidad auditiva.

De la Torre nació en el municipio de Piojó, en el departamento del Atlántico, donde creció en un entorno rural. Es hijo de un conductor de bus y de una artesana, y durante su infancia trabajó como ayudante en el vehículo de su padre, experiencia que, según la campaña, marcó su visión de esfuerzo y superación.

Lizcano subrayó que la elección responde a la esencia de su proyecto político y a su intención de integrar perfiles técnicos y ciudadanos en su propuesta de Gobierno. “Él representa una de las tesis de mi campaña. Y es quien quiera trabajar por Colombia, no beneficiarse a sí mismo, sino servirle a Colombia, aquí tiene un espacio”, señaló.

El candidato también resaltó que su fórmula vicepresidencial simboliza a los colombianos que han logrado avanzar a partir del esfuerzo personal, incluso fuera del país. “Representa a esos héroes anónimos que hoy quieren un mejor país”, añadió.

Lizcano oficializó su candidatura presidencial a finales de febrero tras reunir más de 1,8 millones de firmas y obtener el coaval del partido ASI. Con la incorporación de De la Torre, su campaña busca reforzar un discurso enfocado en la meritocracia, la ciencia y la innovación como pilares de su propuesta electoral.