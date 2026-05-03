Una presentación impecable en los cuatro aires vallenatos

La final exigió a los participantes dominar los cuatro ritmos fundamentales del vallenato: puya, merengue, paseo y son. Guerra Mendoza destacó con una ejecución técnica precisa, acompañado por Adelmo Alfonso Granados Melo en la caja y Reinaldo Javier Ortiz en la guacharaca.

Su repertorio fue cuidadosamente seleccionado:

Puya: “Se va a saber quién es quién” (Reinaldo Ortiz)

Merengue: “El secreto” de Lorenzo Morales

Paseo: “Las chanzas de Mariela” de Gumercindo Peñaloza

Son: “Altos del Rosario” de Alejandro Durán Díaz

Cada interpretación fue evaluada minuciosamente por un jurado de alto nivel, que analizó aspectos como afinación, digitación, ritmo y fidelidad al vallenato raizal.

Un jurado de peso en la música vallenata

El panel evaluador estuvo compuesto por reconocidas figuras del género, entre ellos los Reyes Vallenatos Jaime Dangond Daza y Álvaro Meza Reales, junto al compositor Alfonso Cotes Maya, el folclorista Noé Martínez Cuello y el acordeonero Luis Eduardo Meza Nieves.

Así quedó el podio del Festival Vallenato 2026

La competencia fue reñida y dejó en evidencia el alto nivel del vallenato en la región Caribe. El cuadro de honor quedó conformado de la siguiente manera:

Primer lugar: José Juan Camilo Guerra Mendoza (Valledupar)

José Juan Camilo Guerra Mendoza (Valledupar) Segundo lugar: Edgardo Alonso Bolaño Gnecco (Riohacha)

Edgardo Alonso Bolaño Gnecco (Riohacha) Tercer lugar: Camilo Andrés Molina Luna (Montería)

La gran final reunió a miles de asistentes en Valledupar, consolidando al Festival de la Leyenda Vallenata como el principal escenario de preservación del folclor colombiano. Más que una competencia, el evento se mantiene como una plataforma que proyecta el vallenato al mundo y fortalece sus raíces culturales.