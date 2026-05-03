La edición número 59 del Festival de la Leyenda Vallenata ya tiene a su gran protagonista. En una noche cargada de tradición, talento y orgullo cultural, el acordeonero José Juan Camilo Guerra Mendoza se coronó como Rey Vallenato en el emblemático Parque Consuelo Araujonoguera, en Valledupar.
Con tan solo 25 años, el músico logró conquistar al jurado y al público gracias a una presentación que honró la esencia del vallenato tradicional. Esta edición del festival rindió homenaje a íconos del género como Rafael Orozco, Israel Romero y la legendaria agrupación Binomio de Oro de América.
Una presentación impecable en los cuatro aires vallenatos
La final exigió a los participantes dominar los cuatro ritmos fundamentales del vallenato: puya, merengue, paseo y son. Guerra Mendoza destacó con una ejecución técnica precisa, acompañado por Adelmo Alfonso Granados Melo en la caja y Reinaldo Javier Ortiz en la guacharaca.
Su repertorio fue cuidadosamente seleccionado:
- Puya: “Se va a saber quién es quién” (Reinaldo Ortiz)
- Merengue: “El secreto” de Lorenzo Morales
- Paseo: “Las chanzas de Mariela” de Gumercindo Peñaloza
- Son: “Altos del Rosario” de Alejandro Durán Díaz
Cada interpretación fue evaluada minuciosamente por un jurado de alto nivel, que analizó aspectos como afinación, digitación, ritmo y fidelidad al vallenato raizal.
Un jurado de peso en la música vallenata
El panel evaluador estuvo compuesto por reconocidas figuras del género, entre ellos los Reyes Vallenatos Jaime Dangond Daza y Álvaro Meza Reales, junto al compositor Alfonso Cotes Maya, el folclorista Noé Martínez Cuello y el acordeonero Luis Eduardo Meza Nieves.
Así quedó el podio del Festival Vallenato 2026
La competencia fue reñida y dejó en evidencia el alto nivel del vallenato en la región Caribe. El cuadro de honor quedó conformado de la siguiente manera:
- Primer lugar: José Juan Camilo Guerra Mendoza (Valledupar)
- Segundo lugar: Edgardo Alonso Bolaño Gnecco (Riohacha)
- Tercer lugar: Camilo Andrés Molina Luna (Montería)
La gran final reunió a miles de asistentes en Valledupar, consolidando al Festival de la Leyenda Vallenata como el principal escenario de preservación del folclor colombiano. Más que una competencia, el evento se mantiene como una plataforma que proyecta el vallenato al mundo y fortalece sus raíces culturales.