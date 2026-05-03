Inicio
Entretenimiento

Conozca al nuevo rey vallenato 2026

Dom, 03/05/2026 - 14:04
La edición número 59 del Festival de la Leyenda Vallenata ya tiene a su rey después de una ardua competencia, aquí todos los detalles.
Festival Vallento
Créditos:
Redes sociales

La edición número 59 del Festival de la Leyenda Vallenata ya tiene a su gran protagonista. En una noche cargada de tradición, talento y orgullo cultural, el acordeonero José Juan Camilo Guerra Mendoza se coronó como Rey Vallenato en el emblemático Parque Consuelo Araujonoguera, en Valledupar.

Con tan solo 25 años, el músico logró conquistar al jurado y al público gracias a una presentación que honró la esencia del vallenato tradicional. Esta edición del festival rindió homenaje a íconos del género como Rafael Orozco, Israel Romero y la legendaria agrupación Binomio de Oro de América.

Una presentación impecable en los cuatro aires vallenatos

La final exigió a los participantes dominar los cuatro ritmos fundamentales del vallenato: puya, merengue, paseo y son. Guerra Mendoza destacó con una ejecución técnica precisa, acompañado por Adelmo Alfonso Granados Melo en la caja y Reinaldo Javier Ortiz en la guacharaca.

Su repertorio fue cuidadosamente seleccionado:

  • Puya: “Se va a saber quién es quién” (Reinaldo Ortiz)
  • Merengue: “El secreto” de Lorenzo Morales
  • Paseo: “Las chanzas de Mariela” de Gumercindo Peñaloza
  • Son: “Altos del Rosario” de Alejandro Durán Díaz

Cada interpretación fue evaluada minuciosamente por un jurado de alto nivel, que analizó aspectos como afinación, digitación, ritmo y fidelidad al vallenato raizal.

Un jurado de peso en la música vallenata

El panel evaluador estuvo compuesto por reconocidas figuras del género, entre ellos los Reyes Vallenatos Jaime Dangond Daza y Álvaro Meza Reales, junto al compositor Alfonso Cotes Maya, el folclorista Noé Martínez Cuello y el acordeonero Luis Eduardo Meza Nieves.

Así quedó el podio del Festival Vallenato 2026

La competencia fue reñida y dejó en evidencia el alto nivel del vallenato en la región Caribe. El cuadro de honor quedó conformado de la siguiente manera:

  • Primer lugar: José Juan Camilo Guerra Mendoza (Valledupar)
  • Segundo lugar: Edgardo Alonso Bolaño Gnecco (Riohacha)
  • Tercer lugar: Camilo Andrés Molina Luna (Montería)

La gran final reunió a miles de asistentes en Valledupar, consolidando al Festival de la Leyenda Vallenata como el principal escenario de preservación del folclor colombiano. Más que una competencia, el evento se mantiene como una plataforma que proyecta el vallenato al mundo y fortalece sus raíces culturales.

Creado Por
Kienyke.com
Festival Vallenato
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Petro afirma que armas usadas contra civiles llegan desde Ecuador
Petro afirma que armas usadas contra civiles llegan desde Ecuador
Petro asegura que armas y explosivos usados en ataques en Cauca ingresan desde Ecuador y aviva la tensión bilateral.
Entretenimiento
Conozca al nuevo rey vallenato 2026
Festival Vallento
La edición número 59 del Festival de la Leyenda Vallenata ya tiene a su rey después de una ardua competencia, aquí todos los detalles.
Regiones
Masacre en Cúcuta deja cuatro muertos, entre ellos un líder comunal
Cuatro personas asesinadas en una masacre en Cúcuta
Cuatro personas fueron asesinadas en Cúcuta en un ataque armado. Entre las víctimas está un presidente de Junta de Acción Comunal.
Política
CNE estudia solicitud de revocar candidatura de De la Espriella por firmas
CNE estudia solicitud de revocar candidatura de De la Espriella por firmas
El Consejo Nacional Electoral inició la práctica de pruebas tras una denuncia que cuestiona la validez de las firmas que respaldan la candidatura de Abelardo de la Espriella.