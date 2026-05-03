Conozca todos los invitados de Shakira en su show de Copacabana

La noche del 2 de mayo quedará grabada como uno de los momentos más importantes en la carrera de Shakira. La artista colombiana reunió a más de dos millones de personas en la emblemática playa de Copacabana, en Río de Janeiro, consolidando el concierto más multitudinario de su trayectoria y uno de los mayores protagonizados por una artista latina.
Pero la magnitud del espectáculo no solo se midió en cifras. Shakira diseñó un show inolvidable que incluyó cuatro duetos con figuras legendarias de la música brasileña, elevando la experiencia a un encuentro cultural sin precedentes.
Anitta enciende el escenario con “Choka Choka”
La primera gran sorpresa de la noche llegó con la aparición de Anitta. Aunque su participación era esperada por los fans, su entrada fue uno de los momentos más celebrados del concierto. Ambas interpretaron “Choka Choka”, su reciente colaboración, desatando la euforia del público con un ritmo vibrante.
Vestidas con trajes brillantes, Anitta saludó a Shakira llamándola “Rainha” (reina), en un gesto que simbolizó la conexión entre dos de las artistas más influyentes del pop latino y brasileño.
Caetano Veloso aporta emoción y nostalgia
El segundo invitado fue el legendario Caetano Veloso, quien a sus 83 años emocionó al público con “O Leãozinho”. La interpretación aportó un momento íntimo y lleno de ternura en medio de la energía del espectáculo.
Shakira, visiblemente conmovida, recordó cómo descubrió la música de Veloso durante sus primeras giras en Brasil cuando apenas tenía 18 años, calificando el dueto como “un honor”.
Maria Bethânia y el espíritu de la música brasileña
La velada continuó con la aparición de Maria Bethânia, una de las voces más respetadas de Brasil. Junto a Shakira interpretó “O que é o que é?”, canción de Gonzaguinha que celebra la vida.
El tema, acompañado por una vibrante batería de samba, conectó profundamente con el público local, resaltando la riqueza cultural del país anfitrión.
Ivete Sangalo cierra la ronda de duetos
El broche de oro lo puso Ivete Sangalo, quien se unió a Shakira para interpretar “País Tropical”, clásico de Jorge Ben Jor. Ambas ya habían compartido escenario en el Rock in Rio de 2011, y su reencuentro fue celebrado con entusiasmo por los asistentes.
Un repertorio lleno de éxitos
Más allá de los duetos, Shakira ofreció un recorrido por su carrera con un total de 26 canciones. No faltaron clásicos como “Hips Don’t Lie”, “La tortura”, “Waka Waka (This Time for Africa)” ni éxitos recientes como “BZRP Music Sessions #53”, su colaboración con Bizarrap.