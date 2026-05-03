Conozca todos los invitados de Shakira en su show de Copacabana

La noche del 2 de mayo quedará grabada como uno de los momentos más importantes en la carrera de Shakira. La artista colombiana reunió a más de dos millones de personas en la emblemática playa de Copacabana, en Río de Janeiro, consolidando el concierto más multitudinario de su trayectoria y uno de los mayores protagonizados por una artista latina.

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Pero la magnitud del espectáculo no solo se midió en cifras. Shakira diseñó un show inolvidable que incluyó cuatro duetos con figuras legendarias de la música brasileña, elevando la experiencia a un encuentro cultural sin precedentes.

Anitta enciende el escenario con “Choka Choka”

La primera gran sorpresa de la noche llegó con la aparición de Anitta. Aunque su participación era esperada por los fans, su entrada fue uno de los momentos más celebrados del concierto. Ambas interpretaron “Choka Choka”, su reciente colaboración, desatando la euforia del público con un ritmo vibrante.

Vestidas con trajes brillantes, Anitta saludó a Shakira llamándola “Rainha” (reina), en un gesto que simbolizó la conexión entre dos de las artistas más influyentes del pop latino y brasileño.