Gobierno promete protección para los 14 candidatos presidenciales

El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, aseguró este martes que el Gobierno garantizará la protección de los 14 candidatos presidenciales y de sus compañeros de fórmula, de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo, en las que se elegirá al sucesor de Gustavo Petro.

Medidas para candidatos y fórmulas

“Aquí son 14 candidatos a la Presidencia con sus fórmulas vicepresidenciales. Es decir, se tomaron medidas para 28 personas”, dijo Benedetti tras liderar una reunión del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (Cormpe).

El ministro recalcó que el Cormpe es “un comité que se hace para analizar la situación de seguridad de los candidatos a la Presidencia de la República”. En esa línea, precisó que se trata de un mecanismo exclusivo para quienes están en esa contienda y que, por tanto, solo los candidatos presidenciales entran en evaluación.

Benedetti agregó que en el encuentro se revisaron medidas como vehículos blindados, personal de la Unidad Nacional de Protección (UNP), apoyo de la Policía, chalecos blindados, armamento y otros esquemas de seguridad.

Contexto electoral

En el camino hacia estas elecciones, el país todavía tiene presente el caso del senador y aspirante presidencial de derecha Miguel Uribe Turbay, quien murió el 11 de agosto del año pasado, dos meses después de haber sido herido de gravedad en un atentado en Bogotá.

Colombia tendrá 14 candidatos en las presidenciales del 31 de mayo. El plazo de inscripción ante la Registraduría Nacional, entidad organizadora de los comicios, finalizó el viernes pasado.

Esta será la segunda elección con mayor número de aspirantes desde que se aprobó la Constitución de 1991, y solo es superada por la de 1994, que tuvo 18 candidatos, según datos recopilados por el portal La Silla Vacía.

Según las últimas encuestas de intención de voto, el senador oficialista Iván Cepeda y el abogado de ultraderecha Abelardo De la Espriella figuran como favoritos, seguidos por la congresista opositora Paloma Valencia y la exalcaldesa de Bogotá Claudia López. EFE