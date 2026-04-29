CNE ratificó sanción a campaña Petro por violación de topes electorales

La sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó la sanción administrativa contra la campaña Petro Presidente 2022, tras negar los recursos interpuestos por la defensa y dejar en firme la decisión adoptada en noviembre de 2025.

Con una votación de 6-2, los magistrados concluyeron que la campaña incurrió en violación de topes electorales en ambas vueltas presidenciales, además de financiación prohibida, omisión de reportes e inconsistencias contables. La investigación fue liderada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada.

Las sanciones recaen sobre el gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán; la tesorera Lucy Aydee Mogollón; y la auditora interna María Lucy Soto Caro.

De acuerdo con la decisión, las multas superan los $5.300 millones, distribuidos en más de $2.252 millones por la primera vuelta presidencial, $627 millones por financiación prohibida en segunda vuelta y $596 millones adicionales por violación de topes.

En el caso de Ricardo Roa, el CNE ordenó además la devolución de $165 millones correspondientes al pago de un evento en el Movistar Arena el 19 de junio de 2022, día de las elecciones, al considerar que no hacía parte de los gastos de campaña autorizados.

El proceso incluyó recusaciones y la participación de conjueces, tras lo cual se consolidó la mayoría para confirmar la sanción. La votación final se dio sin la participación de dos magistrados apartados por su relación con la campaña.

El movimiento Colombia Humana, fundado por el presidente Gustavo Petro, desistió de los recursos contra la decisión y aceptó parcialmente las sanciones.

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La decisión del CNE marca un precedente en el país, al ser la primera vez que se impone una sanción de este tipo a una campaña presidencial, y más aún tratándose de la que llevó a un mandatario en ejercicio al poder.

El fallo se conoce en paralelo a la decisión de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de archivar la investigación contra el presidente Petro por estos hechos. No obstante, el CNE compulsará copias a la Fiscalía para que investigue la responsabilidad de los directivos de la campaña.