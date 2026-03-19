Abelardo De La Espriella rechazó alianzas con partidos políticos

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella anunció que su campaña no recibirá el respaldo de partidos políticos tradicionales, en una decisión que, según afirmó, busca mantener la independencia de su proyecto político y marcar distancia de las prácticas de la llamada “vieja política”.

El líder del movimiento ciudadano Defensores de la Patria sostuvo que su apuesta electoral se fundamenta en una alianza directa con la ciudadanía. “La alianza más importante la hicimos nosotros ya con el pueblo colombiano y con Dios. La única manera de cambiar a Colombia, transformarla y llevarla al lugar de grandeza que se merece es siendo completamente independientes”, expresó.

De La Espriella aseguró que su campaña no ha recibido financiación de grandes grupos económicos ni de sectores de poder, lo que, en su criterio, garantiza autonomía en la toma de decisiones. Asimismo, enfatizó que no comparte las dinámicas tradicionales de la política colombiana, a las que responsabilizó de la situación actual del país.

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Según el candidato, durante los últimos cuatro meses distintos sectores políticos buscaron acercamientos para sumarse a su aspiración presidencial. Sin embargo, afirmó que rechazó todas las propuestas. “En esta campaña hay derecho de admisión. No todo vale en política”, señaló.

En ese sentido, fue enfático en cuestionar a quienes, según dijo, han estado vinculados a prácticas de corrupción o han respaldado decisiones que, en su opinión, han afectado al país. “Sumar por sumar no tiene sentido cuando quienes buscan integrarse son los mismos que han avalado la corrupción o han hecho negocios con el bienestar del pueblo”, afirmó.

El candidato también lanzó críticas al Gobierno del presidente Gustavo Petro, al que responsabilizó de lo que calificó como un proceso de deterioro institucional. En ese contexto, advirtió que su proyecto político no cederá principios a cambio de apoyos electorales. “Quien negocia con el demonio termina enredado. Nosotros no vamos a ceder nuestros principios”, agregó.

De La Espriella planteó que su candidatura representa una alternativa frente a los partidos tradicionales y las estructuras políticas consolidadas. A su juicio, el país enfrenta una disyuntiva entre continuar con los liderazgos habituales o dar paso a nuevas figuras.

“Esta no es una batalla de partidos ni de maquinarias. Es la batalla de los que nunca han defraudado al pueblo”, afirmó, al tiempo que destacó que su propuesta busca convocar a ciudadanos que no han participado en la política tradicional.

El movimiento Defensores de la Patria respalda la candidatura de De La Espriella junto a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo. Ambos lideran una campaña que, según han señalado, busca transformar la política colombiana a partir de principios de transparencia y servicio público.

Finalmente, el candidato hizo un llamado a los electores para que definan el rumbo del país en las próximas elecciones. “Colombia tiene hoy una oportunidad histórica: elegir entre los de siempre, que nos trajeron hasta aquí, o los que vienen a cambiar la política para siempre”, concluyó.