Fuerte pelea entre De la Espriella y Benedetti sube de tono en medio de campaña

A menos de un mes de las elecciones presidenciales, el ambiente político se tensó tras un fuerte enfrentamiento entre el candidato Abelardo de la Espriella y el ministro del Interior, Armando Benedetti, que rápidamente escaló de declaraciones públicas a una disputa abierta en redes sociales.

El origen de la controversia se dio cuando De la Espriella insinuó que Benedetti estaría interviniendo en la contienda electoral para favorecer a la campaña de la también candidata Paloma Valencia. Según el aspirante, existirían movimientos políticos y comunicacionales que beneficiarían a esa candidatura de cara a una eventual segunda vuelta.

Las acusaciones fueron replicadas por influenciadores cercanos a De la Espriella, quienes señalaron que el ministro estaría detrás de una estrategia mediática para debilitar su campaña. En ese contexto, se mencionó que las declaraciones de Benedetti en entrevistas eran amplificadas por sectores políticos y digitales afines a Valencia, lo que, según ellos, evidenciaría una coordinación indirecta.

El ministro del Interior respondió de manera contundente, rechazando cualquier participación indebida en política electoral. En declaraciones públicas, Benedetti calificó de falsas las acusaciones y lanzó duras críticas contra quienes las difundían. Además, advirtió que las versiones que lo vinculan con campañas presidenciales carecen de sustento y forman parte de una estrategia de desinformación.

Sin embargo, algunas de sus afirmaciones generaron controversia al ser interpretadas como posibles amenazas. Benedetti señaló que a quienes se han enfrentado con él en campaña “les va mal”, y utilizó expresiones que fueron cuestionadas por distintos sectores políticos, lo que elevó el tono del debate.

De la Espriella reaccionó de inmediato y acusó al ministro de intimidación. En su respuesta, aseguró que las declaraciones de Benedetti constituían una amenaza grave y pidió la intervención de las autoridades. También vinculó al funcionario con supuestos intentos de interferir en el proceso electoral, comparando la situación con escenarios internacionales y alertando sobre un posible riesgo para la democracia.

La confrontación alcanzó su punto más alto cuando Benedetti respondió a través de la red social X con mensajes de carácter personal contra el candidato. En sus publicaciones, el ministro utilizó un tono ofensivo, haciendo referencias a la apariencia física de De la Espriella, lo que generó rechazo y críticas en distintos sectores de la opinión pública.

En otro mensaje, Benedetti insistió en que no ha realizado amenazas de muerte y aseguró que las acusaciones en su contra hacen parte de una estrategia para desviar la atención de la campaña. Además, anunció acciones legales por lo que consideró señalamientos infundados que buscan vincularlo con actividades ilícitas.

El episodio ha reavivado el debate sobre el tono de la campaña electoral en el país, marcada por crecientes ataques personales y confrontaciones directas entre figuras políticas. Analistas advierten que este tipo de enfrentamientos podría afectar la calidad del debate público en la recta final hacia las elecciones.