

La carrera por la Contraloría General entró en una nueva fase con el ranking parcial de aspirantes para el periodo 2026-2030. La lista reúne los puntajes de prueba de conocimientos, formación y experiencia, pero aún falta la entrevista antes de que el Congreso defina los 10 elegibles.

Los aspirantes con mayor puntaje

El proceso para escoger al próximo contralor general de la República ya tiene un grupo reducido de aspirantes con mayor puntaje parcial. La clasificación, ordenada sobre 80 puntos, suma la valoración de estudios y experiencia, con un peso de 60 %, y el resultado de la prueba de conocimientos, que equivale al 20 %. Todavía falta la entrevista de aptitud específica, que representa el 20 % restante.

El listado lo encabeza Luis Enrique Abadía García, con 69,1 puntos parciales. Le siguen Andrés Castro Franco, con 65,8; Jorge Eliécer Laverde Vargas, con 65,4; Ana Elena Monsalvo Herrera, con 64,0, y Carlos Mario Zuluaga Pardo, con 62,6.

Dentro de los primeros 20 también aparecen Amanda Madrid Panesso, Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, Diana Carolina Torres García, Carlos Augusto Wilches Vega, Diego Fernando Uribe Velázquez, Karol González Mora, Pedro Alonso Sanabria Buitrago, Rosalba Jazmín Cabarales Romero, Carlos Alberto López López, Teresa Bonilla de la Torre, Javier Alex Hurtado Malagón, Elisina Ortega Consuegra, Santiago Narváez de los Ríos, Érika Elizabeth Sabogal Castro y Edgardo Manuel Román Elías.

¿Quiénes son algunos de los nombres conocidos?

Entre los perfiles con mayor trayectoria pública está Andrés Castro Franco, actual personero de Bogotá. Antes de llegar a ese cargo, fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema, contralor de Bogotá, contralor delegado para el sector Justicia en la Contraloría General, gerente seccional de la Auditoría General y asesor del Ministerio de Justicia.

También figura Carlos Mario Zuluaga Pardo, quien fue vicecontralor general y ocupó la Contraloría en calidad de encargado entre junio de 2023 y junio de 2024. Zuluaga renunció a la entidad para participar en el proceso de elección del nuevo contralor.

Otro perfil con experiencia en control fiscal es Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, quien fue contralor distrital de Bogotá para el periodo 2022-2025. Antes había sido director jurídico y vicecontralor en la Contraloría General.

En la lista también aparece Diana Carolina Torres García, quien fue elegida contralora de Medellín y venía de desempeñarse como encargada en la Contraloría de Antioquia.

Lea aquí: Lili Pink niega lavado de activos y contrabando tras operativos de la Fiscalía

Lo que sigue en el Congreso

La etapa siguiente será decisiva porque el puntaje parcial todavía puede cambiar con la entrevista. Según el cronograma de la convocatoria, el Congreso debe conformar una Comisión Accidental, escuchar a los aspirantes y definir una lista de 10 elegibles.

Después de esa depuración, el Congreso en pleno elegirá al nuevo contralor general el 12 de agosto de 2026. La persona escogida reemplazará a Carlos Hernán Rodríguez Becerra, quien fue elegido nuevamente por el Congreso en junio de 2024 para completar el periodo vigente de la Contraloría.



