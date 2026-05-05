Britney Spears se declara culpable por conducir bajo los efectos del alcohol y drogas

Antecedentes judiciales de Britney Spears

El caso se remonta al 4 de marzo, cuando la cantante fue arrestada por conducir de manera errática en una autopista de California. Según las autoridades, presentaba signos de intoxicación y en su organismo se detectó la presencia de alcohol y otras sustancias, aunque no se detallaron los niveles exactos.

Semanas después del incidente, la intérprete de Baby One More Time ingresó voluntariamente a un centro de rehabilitación, una decisión que fue valorada por la fiscalía como un indicio de su intención de asumir responsabilidad y buscar recuperación.



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El fiscal del caso subrayó que, aunque Spears aceptó los cargos, conducir bajo los efectos del alcohol o drogas sigue siendo un delito grave, por lo que será clave que cumpla estrictamente con las condiciones establecidas para evitar reincidencias.

Este episodio se suma a otros momentos complejos en la vida pública de la artista, quien en los últimos años ha estado bajo constante atención mediática, especialmente tras el fin de la tutela legal que controló su vida durante más de una década.

Aunque Spears no ha hecho declaraciones públicas recientes sobre el caso, su entorno ha señalado que la cantante se mostró arrepentida y enfocada en priorizar su bienestar personal tras lo ocurrido.