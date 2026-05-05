Britney Spears se declara culpable por conducir bajo los efectos del alcohol y drogas

La cantante Britney Spears se declaró culpable este lunes, a través de su abogado, de un cargo menor por conducción temeraria bajo los efectos del alcohol y drogas, evitando así una posible pena de cárcel en California.
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La artista, de 44 años, no compareció personalmente ante el tribunal del condado de Ventura. En su lugar, su abogado aceptó la figura legal conocida como “wet reckless”, una alternativa que suele aplicarse a casos sin antecedentes graves, sin accidentes ni lesiones, y con niveles bajos de alcohol en sangre.
Como resultado, Spears fue condenada a 12 meses de libertad condicional sumaria, el pago de una multa y la obligación de asistir a programas de tratamiento. Además, deberá acudir a terapia semanal y mantener seguimiento psiquiátrico mensual como parte de las condiciones impuestas por el tribunal.
Antecedentes judiciales de Britney Spears
El caso se remonta al 4 de marzo, cuando la cantante fue arrestada por conducir de manera errática en una autopista de California. Según las autoridades, presentaba signos de intoxicación y en su organismo se detectó la presencia de alcohol y otras sustancias, aunque no se detallaron los niveles exactos.
Semanas después del incidente, la intérprete de Baby One More Time ingresó voluntariamente a un centro de rehabilitación, una decisión que fue valorada por la fiscalía como un indicio de su intención de asumir responsabilidad y buscar recuperación.
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El fiscal del caso subrayó que, aunque Spears aceptó los cargos, conducir bajo los efectos del alcohol o drogas sigue siendo un delito grave, por lo que será clave que cumpla estrictamente con las condiciones establecidas para evitar reincidencias.
Este episodio se suma a otros momentos complejos en la vida pública de la artista, quien en los últimos años ha estado bajo constante atención mediática, especialmente tras el fin de la tutela legal que controló su vida durante más de una década.
Aunque Spears no ha hecho declaraciones públicas recientes sobre el caso, su entorno ha señalado que la cantante se mostró arrepentida y enfocada en priorizar su bienestar personal tras lo ocurrido.