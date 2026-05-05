Inicio
Entretenimiento

Britney Spears se declara culpable por conducir bajo los efectos del alcohol

Mar, 05/05/2026 - 09:44
Britney Spears se declaró culpable de conducción temeraria bajo efectos de alcohol y drogas en California y evitó la cárcel con libertad condicional.
Britney Spears se declara culpable por conducir bajo los efectos del alcohol y drogas
Créditos:
Redes sociales Britney Spears

La cantante Britney Spears se declaró culpable este lunes, a través de su abogado, de un cargo menor por conducción temeraria bajo los efectos del alcohol y drogas, evitando así una posible pena de cárcel en California.

Lea: Preocupación por salud del padre de Shakira: habría estado en UCI

La artista, de 44 años, no compareció personalmente ante el tribunal del condado de Ventura. En su lugar, su abogado aceptó la figura legal conocida como “wet reckless”, una alternativa que suele aplicarse a casos sin antecedentes graves, sin accidentes ni lesiones, y con niveles bajos de alcohol en sangre.

Como resultado, Spears fue condenada a 12 meses de libertad condicional sumaria, el pago de una multa y la obligación de asistir a programas de tratamiento. Además, deberá acudir a terapia semanal y mantener seguimiento psiquiátrico mensual como parte de las condiciones impuestas por el tribunal.
 

Antecedentes judiciales de Britney Spears

El caso se remonta al 4 de marzo, cuando la cantante fue arrestada por conducir de manera errática en una autopista de California. Según las autoridades, presentaba signos de intoxicación y en su organismo se detectó la presencia de alcohol y otras sustancias, aunque no se detallaron los niveles exactos.

Semanas después del incidente, la intérprete de Baby One More Time ingresó voluntariamente a un centro de rehabilitación, una decisión que fue valorada por la fiscalía como un indicio de su intención de asumir responsabilidad y buscar recuperación.

También puede leer: El gesto que tuvo Lionel Messi con Manuela González

El fiscal del caso subrayó que, aunque Spears aceptó los cargos, conducir bajo los efectos del alcohol o drogas sigue siendo un delito grave, por lo que será clave que cumpla estrictamente con las condiciones establecidas para evitar reincidencias.

Este episodio se suma a otros momentos complejos en la vida pública de la artista, quien en los últimos años ha estado bajo constante atención mediática, especialmente tras el fin de la tutela legal que controló su vida durante más de una década.

Aunque Spears no ha hecho declaraciones públicas recientes sobre el caso, su entorno ha señalado que la cantante se mostró arrepentida y enfocada en priorizar su bienestar personal tras lo ocurrido.

Creado Por
Kienyke.com
Britney Spears
Viral
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Política
Las cinco razones de GAD3 para dejar de publicar encuestas presidenciales
Las cinco razones de GAD3 para dejar de publicar encuestas presidenciales
La firma española dejará de publicar encuestas presidenciales en Colombia por reparos a la interpretación de la nueva ley.
Mundo
EE.UU. aumenta presión sobre Colombia en nueva estrategia antidrogas
Bandera de Estados Unidos.
El plan del gobierno de Donald Trump fija metas concretas para reducir cultivos, controlar precursores químicos y reforzar acciones contra redes criminales.
Colombia
Flores, mujeres y exportaciones: así se mueve el Día de la Madre
Mujer flores
El gremio de las flores destacó que esta temporada moviliza empleo formal, exportaciones y una amplia operación logística en el país.
Colombia
¿Por qué ningún gobierno ha logrado un acuerdo paz con el ELN?
¿Por qué ningún gobierno ha logrado un acuerdo paz con el ELN?
La estructura descentralizada del ELN, sus frentes regionales y las crisis armadas han impedido cerrar un acuerdo final de paz.