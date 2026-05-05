El número de muertos por una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en la provincia de Hunan, en el centro de China, subió a 26 este martes, mientras que los heridos se mantienen en 61, según informó la televisión estatal CCTV.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:43 hora local del lunes en un taller de la empresa Huasheng, dedicada a la fabricación y exhibición de fuegos artificiales, ubicada en el municipio de Liuyang, bajo jurisdicción de Changsha, capital de Hunan.

Imágenes difundidas en plataformas locales mostraron una espesa columna de humo elevándose desde el lugar de la explosión.

Más de 1.500 personas en la emergencia

De acuerdo con los responsables del operativo, más de 1.500 efectivos de bomberos, emergencias, seguridad pública y sanidad fueron movilizados para atender la situación.

Las labores de búsqueda y rescate en la zona están “prácticamente completadas”, mientras las autoridades controlan los niveles de contaminación del aire y el agua. Según los reportes, los indicadores ambientales se mantienen en niveles normales.

“Estamos profundamente apenados y llenos de remordimiento”, aseguró Chen Bozhang, alcalde de Changsha, durante una rueda de prensa.

La agencia Xinhua informó que el responsable de la empresa fue detenido por la Policía y que las causas del accidente están siendo investigadas.

Tras la explosión, el presidente chino, Xi Jinping, pidió acelerar la búsqueda de personas desaparecidas, hacer “todo lo posible” por salvar a los heridos y esclarecer “cuanto antes” las causas del suceso.

El mandatario también pidió “depurar responsabilidades con rigor” y llamó a las regiones y departamentos del país a reforzar sus obligaciones en materia de seguridad.

China ha registrado otros accidentes relacionados con la industria pirotécnica. En febrero, 12 personas murieron por la explosión de una tienda de fuegos artificiales en Hubei y otras 8 fallecieron en un hecho similar en Jiangsu.