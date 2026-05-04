María Corina Machado plantea elecciones en Venezuela en máximo 12 meses

La líder opositora venezolana María Corina Machado cree que las elecciones en Venezuela deberían ocurrir en los próximos 12 meses "como máximo", según dijo este lunes en su participación en la Conferencia Global 2026 que realiza el Instituto Milken en Los Ángeles (California).



Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, fue una de las primeras en participar en el encuentro económico que se realiza en Beverly Hills, en donde reiteró la necesidad de acelerar las elecciones en su país, aunque siempre siguiendo el plan de la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



"El secretario de Estado, Marco Rubio, ha presentado un proceso de tres fases. El resultado final es un proceso electoral que relegitimará al presidente, a la Asamblea Nacional y a otras autoridades (de Venezuela). Creemos que esto debería tener lugar en los próximos 12 meses, como máximo", indicó la opositora.

Desde la captura de Nicolás Maduro en la operación estadounidense en Venezuela el pasado 3 de enero, la Casa Blanca ha establecido relaciones con el Gobierno de la chavista Delcy Rodríguez y ha permitido la apertura del país a la inversión.



La Casa Blanca ha mantenido en segundo plano a la oposición que encarna Machado en la transición que enfrenta el país suramericano, y las menciones se han casi limitado al Nobel.



La semana pasada el presidente Trump dijo que cuando la opositora venezolana le regaló el premio Nobel de la Paz le dijo que ella "no se lo merecía".



Machado evitó hoy contestar directamente sobre el tema y enfocó su charla en explicar los objetivos de la oposición, que se centran en "conseguir un calendario electoral con una fecha definida para las elecciones".

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La líder opositora se encuentra fuera de Venezuela desde el pasado diciembre, cuando salió para recibir en Noruega la medalla del Premio Nobel de la Paz tras pasar un año en la clandestinidad para evitar ser arrestada por las autoridades, que la han señalado de violenta y de pedir una invasión militar.



Este lunes, Machado reiteró que piensa regresar a su país, aunque reconoció que teme por su vida.