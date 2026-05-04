La emergencia se originó a 600 metros de profundidad

Según la nueva información entregada por Rey, la situación se presenta en la mina La Trinidad, donde el accidente se habría originado en el sector conocido como Mantogrande.

La información suministrada por la profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo indica que los mineros que estaban en turno realizaban labores a una profundidad aproximada de 600 metros.

En el sitio ya hacen presencia tres ambulancias: una medicalizada y dos básicas. Además, se desplazan cuerpos operativos municipales y apoyo técnico de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca.

Revisan niveles de gases para permitir el ingreso

De manera paralela, los equipos de respuesta adelantan la revisión del sistema de monitoreo continuo de gases. Esta verificación busca establecer si es viable el ingreso por la boca mina del manto Ciscuda.

Las autoridades mantienen activo el operativo de atención y rescate, mientras se evalúan las condiciones de seguridad para avanzar en el ingreso de los equipos especializados.

Por ahora, la información sigue en desarrollo y se espera un nuevo reporte oficial sobre el estado de los mineros que permanecen dentro de la mina y las condiciones del operativo.