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Condenan a 43 años de cárcel al asesino de un periodista en Sucre

Lun, 04/05/2026 - 17:32
Más de 43 años de prisión para el responsable del asesinato del periodista Mardonio Mejía en Sucre.
Condenan a 43 años de cárcel al asesino de un periodista en Sucre
Créditos:
Archivo particular

Un juez condenó a 43 años y seis meses de cárcel a un hombre por el asesinato del periodista Mardonio Mejía Mendoza, perpetrado el 24 de enero de 2024 en el departamento caribeño de Sucre, informó este lunes la Fiscalía.

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Mejía, quien dirigía la emisora Sonora Estéreo y cubría la actualidad del municipio de San Pedro, en Sucre, fue atacado a tiros por la espalda en su vivienda, que también servía como sede de su trabajo. Tras el atentado, fue trasladado a un hospital de la zona, donde falleció poco después.

Por ese crimen, la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía determinó que Ledinwint Yesith Díaz Mercado, "en compañía de otra persona, ingresó armado al inmueble donde estaba la víctima (...) ubicó al comunicador y, aprovechando que estaba de espaldas, le propinó varios disparos".

Varios videos de cámaras de seguridad mostraron que Díaz Mercado y su cómplice vigilaron previamente al periodista hasta encontrar "el momento exacto" para ingresar a su domicilio y perpetrar el ataque.

El asesino fue sentenciado por un juez penal por los delitos de "homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones", agregó la Fiscalía.

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Mardonio Mejía era un reconocido periodista de Sucre, con 25 años de experiencia, que conducía el programa 'Amanecer campesino' en el que informaba sobre temas de seguridad, política y ganadería, ya que también era miembro de la Federación de Ganaderos de San Pedro.

Creado Por
Agencia EFE
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