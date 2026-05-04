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Así operarán los nuevos equipos antidrones del Ejército en Antioquia

Lun, 04/05/2026 - 14:37
La Gobernación entregó 5 antidrones y 75 motocicletas al Ejército, con una inversión superior a $8.300 millones.
Gobernación de Antioquia
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Gobernación de Antioquia

La Gobernación de Antioquia entregó 5 antidrones y 75 motocicletas al Ejército Nacional, como parte de las inversiones realizadas con recursos de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana. La entrega, realizada en Medellín, tuvo una inversión superior a $8.300 millones.

Los equipos quedarán a disposición de la Séptima División del Ejército Nacional y buscan fortalecer la capacidad de movilidad, vigilancia y respuesta de la Fuerza Pública en distintas zonas del departamento.

De acuerdo con la Gobernación, los antidrones serán distribuidos estratégicamente: dos para la Fuerza de Despliegue Rápido, uno para la Cuarta Brigada, uno para la Brigada 11 y otro para la Brigada 14.

Así funcionan los antidrones

Los dispositivos entregados cuentan con tecnología para detectar, identificar y neutralizar drones. Según la información oficial, los equipos permiten conocer en tiempo real datos como la ubicación del dron, la posición del operador, la altitud y la velocidad.

También incluyen un sistema portátil inhibidor que interfiere el control, la navegación y la transmisión de video de los drones, con el fin de neutralizarlos de manera oportuna.

“Que estas pistolas antidrones no solo permitan la protección de nuestras unidades militares, sino también la de todos los ciudadanos”, dijo el gobernador de Antioquia, Andrés Julián.

El comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, brigadier general Carlos Caycedo, aseguró que estos equipos refuerzan la capacidad de respuesta frente a amenazas en zonas rurales.

“Esta contribución de cinco antidrones refuerza esa capacidad que requiere nuestra fuerza para limitar las capacidades de la amenaza”, manifestó.

Motocicletas para patrullaje rural

La entrega también incluyó 75 motocicletas Honda XRE Sahara modelo 2026, con matrícula oficial a nombre del Ejército Nacional, SOAT, mantenimiento preventivo durante 20.000 kilómetros y dotación como cascos, chalecos, impermeables, guantes, equipo de protección, sirena compacta y luces LED.

Según la Gobernación, estas motocicletas están diseñadas para operar tanto en zonas urbanas como en terrenos destapados. Su objetivo es facilitar el patrullaje, la inteligencia y la reacción rápida en veredas, montañas, selva y áreas rurales de difícil acceso.

Desde 2025, la Gobernación de Antioquia también ha entregado camionetas, motocicletas, cascos balísticos, chalecos antibalas, radios de comunicación, elementos para puestos de control y dotación para la Fuerza Pública. Además, informó avances en estaciones de Policía y en la operación del Número Único de Seguridad y Emergencias 123 Antioquia.

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