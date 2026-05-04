Un niño murió tras manipular un explosivo en Caucasia; hay tres personas heridas

Un menor de 12 años murió y otras tres personas resultaron heridas tras la explosión de un artefacto que manipulaban sin conocer su peligrosidad, en la vereda La Garrapata, corregimiento de Puerto Triana, zona rural de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño.

El hecho ocurrió hacia las 4:15 de la tarde del domingo 3 de mayo, según confirmó la Alcaldía de Caucasia. De acuerdo con el reporte oficial, entre los afectados hay dos adultos y dos menores de edad, con edades entre los 12 y 20 años.

Las primeras versiones indican que el niño encontró el artefacto explosivo abandonado y comenzó a manipularlo, al parecer por desconocimiento. La detonación se produjo en el patio trasero de una vivienda, lo que generó la emergencia y dejó a los presentes con lesiones causadas por esquirlas.

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El caso fue confirmado por el gestor de Derechos Humanos y Convivencia del municipio, Alejandro Hoyos, quien señaló que avanzan las verificaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la explosión. Asimismo, indicó que se adelantan las investigaciones para determinar el origen y el tipo de artefacto.

Los tres heridos fueron trasladados a un centro asistencial, donde reciben atención médica. Según el informe, presentan lesiones, pero se encuentran fuera de peligro. Las autoridades también indicaron que los jóvenes no tenían conocimiento sobre el riesgo que representaba el objeto.

Ante la gravedad de lo sucedido, la Alcaldía anunció la realización de un Consejo de Seguridad extraordinario con la participación del alcalde Jhoan Oderis Montes, la Secretaría de Gobierno, la Fuerza Pública y otras entidades, con el fin de adoptar medidas que eviten nuevos hechos similares.

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En ese contexto, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para extremar precauciones ante la posible presencia de artefactos explosivos o munición sin detonar en la zona. También reiteraron la importancia de no manipular objetos desconocidos y reportarlos de inmediato a los organismos de seguridad.

El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan las comunidades rurales del Bajo Cauca por la presencia de explosivos abandonados, una problemática que sigue generando preocupación entre las autoridades y la población.