La subteniente Jennifer Alexandra Marciales Londoño, comandante de la estación de Policía de Providencia, fue hallada sin vida en las últimas horas dentro de las instalaciones policiales en la isla.

De acuerdo con la información conocida, el hallazgo lo hizo un compañero en la tarde del sábado, luego de varias horas sin tener noticias de ella. La oficial fue encontrada en su habitación, sola, tendida en el suelo y con una herida por arma de fuego.

La Policía Nacional informó que inició las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

“La Policía Nacional en el Departamento de Policía San Andrés, Providencia y Santa Catalina se permite informar a la opinión pública que en las últimas horas fue encontrada sin vida en su lugar de residencia, en la estación de policía Providencia, una oficial de la institución. De manera inmediata, la Policía Nacional ha dispuesto el inicio de las investigaciones correspondientes, con el fin de esclarecer las circunstancias de lo sucedido”, señaló la institución.

Una carrera de 16 años en la Policía

Jennifer Marciales era oriunda de Barranquilla y, según su familia, llevaba 16 años en la Policía Nacional. Inició su carrera como patrullera y, con esfuerzo, realizó el curso de oficial, que había terminado hace un año.

Primero estuvo vinculada al comando de Policía de San Andrés y posteriormente fue asignada como comandante de la estación de Policía de Providencia, donde se produjo su muerte.

Su familia aseguró que era una oficial querida por la comunidad de la isla y que atravesaba un momento personal importante, pues recientemente había regresado de Barranquilla y estaba feliz porque iba a ser tía.

Familia pide esclarecer lo ocurrido

Tras conocerse la muerte de la subteniente, sus familiares rechazaron que se dé por cerrada cualquier hipótesis y pidieron investigar las circunstancias que rodearon el caso.

En diálogo con Noticias Caracol, Leidy Marciales, hermana de la oficial, aseguró que Jennifer había denunciado una situación de presunto acoso laboral.

“Ya me había contado que el teniente Daniel Felipe Guzmán Medina había estado haciendo una persecución y había informado sobre este acoso laboral que ella estaba recibiendo en Providencia, lugar donde la volvieron a enviar porque ella estuvo hace dos semanas acá en Barranquilla de un permiso y estuvo resguardada cuando le contó a los mandos. Es la hora y todavía no recibimos respuesta de esta situación”, señaló.

La hermana de la subteniente también expresó en redes sociales su inconformidad frente a lo ocurrido.

“Mi hermana no se suicidó, estaba siendo acosada. Ellos mismos me la mataron. Dios, hazle justicia a mi hermana. Ella acaba de volver de Barranquilla, de donde es originaria, y estaba muy feliz porque iba a ser tía. ¿Cómo haría eso en la misma estación y no van a escuchar? Sus mandos sabían de la situación”, escribió.

Mientras avanzan las investigaciones, la familia de Jennifer Marciales pide respuestas y claridad sobre lo ocurrido dentro de la estación de Policía de Providencia.