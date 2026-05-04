Este 4 de mayo tendrá lugar la Met Gala, el evento más importante del calendario de la moda a nivel mundial. Como es costumbre el evento se celebrará el primer lunes de mayo y se llevará a cabo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, donde se espera la llegada de importantes figuras del entretenimiento y la cultura.



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La alfombra roja, único momento accesible al público, comenzará a las 6:00 p. m. (hora de Nueva York), es decir, a las 5:00 p. m. en Colombia. La transmisión estará disponible a través de las plataformas digitales de Vogue, como su sitio web, canal de YouTube y cuenta oficial de TikTok.

Como es tradición, la lista completa de invitados se mantiene en reserva hasta último momento, lo que aumenta la expectativa en torno a las celebridades que desfilarán por la alfombra roja.

Para esta edición, se espera la presencia de figuras como Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour, quienes además serán anfitrionas del evento. La transmisión contará con Ashley Graham como presentadora principal, acompañada por La La Anthony y Cara Delevingne, mientras que Emma Chamberlain participará como corresponsal.

La temática de la Met Gala: la moda como expresión artística

El código de vestuario de este año será “La moda es arte”, una consigna que invita a los asistentes a explorar la relación entre el cuerpo, la ropa y las distintas formas de expresión artística.

Este concepto está alineado con la exposición del Costume Institute, que se inaugurará días después y que busca resaltar el papel de la moda como una manifestación cultural comparable con disciplinas como la pintura o la escultura.