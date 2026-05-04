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Tras subirlos al 100 %, Ecuador bajará aranceles a productos colombianos

Lun, 04/05/2026 - 18:10
Ecuador reducirá al 75 % los aranceles a productos colombianos tras varios meses de choques comerciales y diplomáticos con el Gobierno de Petro.
Tras subirlos al 100 %, Ecuador bajará aranceles a productos colombianos
Créditos:
EFE

El Gobierno de Ecuador reducirá al 75 % los aranceles a productos colombianos, según detalló la Presidencia en un comunicado, apenas cuatro días después de que entrara en vigor la tasa del 100 % impuesta por el presidente Daniel Noboa, quien considera que su homólogo en Colombia, Gustavo Petro, no combate con suficiente contundencia el narcotráfico en la frontera.

La medida y su justificación

La medida, que entrará en vigor el próximo 1 de junio, responde a la "apertura" del Gobierno de Ecuador para "avanzar en mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad", promover "una mayor articulación entre ambos países" y fortalecer "el desarrollo de la zona fronteriza".

Las tensiones entre Bogotá y Quito se han intensificado en los últimos meses, tras varios cruces de acusaciones entre ambos presidentes sobre el manejo del narcotráfico y la seguridad en la frontera común de 586 kilómetros.

La guerra comercial comenzó en enero, cuando Noboa anunció que desde el 1 de febrero entraría en vigor una "tasa de seguridad" del 30 % a las importaciones colombianas, hasta que existiera, según dijo, "un compromiso real" de Bogotá para enfrentar al narcotráfico y la minería ilegal en la frontera.

Colombia respondió con una medida parecida y, en consecuencia, cortó la interconexión eléctrica con Ecuador y cerró su frontera terrestre al ingreso de varios productos ecuatorianos.

Ecuador, además, incrementó de 3 a 30 dólares el precio por barril del transporte de petróleo de la estatal colombiana Ecopetrol a través de uno de sus principales oleoductos y, en marzo, subió los aranceles al 50 %.

Un mes después, el Gobierno ecuatoriano señaló que el arancel subiría desde este viernes al 100 %, tras constatar, según afirmó, "la falta de implementación de medidas concretas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia".

Cruces diplomáticos y nuevos choques

El conflicto también ha estado marcado por acusaciones entre Noboa y Petro, lo que llevó a ambos Gobiernos a llamar a consultas a sus embajadores.

En marzo, militares ecuatorianos bombardearon supuestos campamentos de bandas criminales en la frontera con Colombia, con apoyo de Estados Unidos.

Una de esas bombas apareció en un campo de cultivos de coca de Colombia, en un incidente que luego fue aclarado, después de que se determinó que el artefacto había rebotado en territorio vecino sin llegar a detonar.

La relación volvió a tensarse cuando Petro insistió en llamar al encarcelado exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, condenado por corrupción, un "preso político".

Posteriormente, Noboa lo acusó de haberse relacionado con personas cercanas al narcotraficante José Adolfo Macías ('Fito'), líder de Los Choneros, la banda criminal más antigua de Ecuador, durante su estancia de dos días en la ciudad costera de Manta en 2025, algo que Petro niega.

El último episodio se produjo el pasado miércoles, cuando Noboa señaló a Petro de haber impulsado una supuesta incursión de guerrilleros colombianos en territorio ecuatoriano, y el presidente colombiano le respondió que "deje de creer mentiras" y le propuso un encuentro en la frontera común para "construir la paz". EFE

Creado Por
Agencia EFE
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