La Unión Sindical Obrera pide la salida de Ricardo Roa de Ecopetrol

La Unión Sindical Obrera (USO), principal sindicato de Ecopetrol, pidió de manera formal que Ricardo Roa se aparte de la presidencia de la compañía en medio de las investigaciones judiciales que enfrenta por un presunto caso de tráfico de influencias.

A través de un comunicado oficial, la organización sindical instó a la junta directiva de la petrolera a tomar medidas para salvaguardar los intereses de la empresa.

“La USO exige al máximo órgano de dirección y Gobierno corporativo de la compañía que proceda a apartar del cargo al presidente de Ecopetrol, en cumplimiento de su deber fundamental de proteger los intereses de la empresa más importante para los colombianos”, señaló el documento.

Lea aquí: Mauricio Lizcano anunció a Pedro de la Torre como fórmula vicepresidencial

Roa fue imputado recientemente por la Fiscalía General de la Nación dentro de un proceso que ha generado creciente preocupación en distintos sectores. Aunque el sindicato reiteró su respeto por la presunción de inocencia, consideró que la coyuntura actual obliga a actuar con transparencia y responsabilidad institucional.

“Consideramos que la situación actual exige actuar con total transparencia y apego a los principios éticos, permitiendo que el presidente Roa concentre todos sus esfuerzos en su defensa ante las autoridades competentes”, agregó la USO en su pronunciamiento.

El presidente del sindicato, Martín Ravelo, explicó que la solicitud responde a un “clamor” creciente entre los trabajadores de la industria petrolera, quienes ven con preocupación el impacto que los cuestionamientos jurídicos pueden tener sobre la estabilidad de la compañía.

Según Ravelo, la permanencia de Roa en el cargo se ha vuelto insostenible debido a los riesgos reputacionales que enfrenta Ecopetrol, una empresa que cotiza en las bolsas de valores de Bogotá y Nueva York. En ese sentido, subrayó que la confianza de los mercados es un factor clave para garantizar la sostenibilidad de la empresa.

El dirigente sindical indicó que la salida temporal de Roa permitiría que la junta directiva designe a un reemplazo enfocado en el fortalecimiento del negocio principal de la compañía, mientras el actual presidente ejerce su defensa en el ámbito judicial.

La postura de la USO representa un cambio significativo frente a su posición anterior. El sindicato había respaldado la campaña presidencial de Gustavo Petro, en la que Roa se desempeñó como gerente, y en un inicio apoyó su gestión en Ecopetrol. No obstante, el aumento de las investigaciones en su contra ha llevado a un distanciamiento progresivo.

Ravelo también señaló que los problemas jurídicos del directivo se han intensificado en los últimos meses, lo que ha incrementado la preocupación entre los trabajadores sobre el rumbo de la empresa.

Además de la solicitud formal, la USO advirtió que podría recurrir a mecanismos de presión si la junta directiva decide mantener a Roa en el cargo. Entre las medidas contempladas se encuentran movilizaciones e incluso una eventual huelga nacional.

El ambiente de tensión ya ha comenzado a impactar las relaciones laborales dentro de la compañía. Tras el pronunciamiento del sindicato, la administración de Ecopetrol canceló el acto de instalación de la mesa de negociación de la convención colectiva previsto para esta semana.

Pese a ello, la USO anunció que presentará su pliego de peticiones de manera independiente, con el fin de iniciar formalmente el conflicto colectivo y buscar mejoras en las condiciones laborales de miles de trabajadores en el país.