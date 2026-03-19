En la apertura del Foro de Alto Nivel CELAC-África, la vicepresidenta Francia Márquez hizo un llamado a fortalecer la cooperación entre América Latina, el Caribe y África, con una agenda centrada en desarrollo sostenible, justicia histórica y equidad.

El evento, que se realiza hasta el próximo sábado 21 de marzo en el Centro de Convenciones Ágora de Bogotá, marca un paso clave en la estrategia de integración del Sur Global liderada por Colombia en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

Una agenda común para el Sur Global

Durante su intervención, Márquez planteó la necesidad de avanzar en temas como la transición energética, la soberanía alimentaria, el fortalecimiento de los sistemas de salud y la equidad digital.

“Esta agenda demuestra el espíritu de la cooperación Sur–Sur. Una cooperación basada en el respeto y el reconocimiento mutuo, en el intercambio de conocimientos, y en la convicción de que nuestros pueblos pueden construir soluciones juntos”, aseguró.

La vicepresidenta insistió en que esta alianza representa “una oportunidad histórica” para redefinir la relación entre ambas regiones y construir soluciones conjuntas frente a desafíos globales como la desigualdad y el cambio climático.

Reconexión birregional y justicia histórica

El foro, que se desarrolla bajo la presidencia pro témpore de Colombia en la CELAC, busca consolidar la reconexión entre regiones a partir de cuatro pilares: cooperación para el desarrollo, reparación histórica y justicia étnico-racial, comercio e inversión, y articulación multilateral.

Márquez subrayó la importancia de reconocer el pasado en la construcción de esta relación y exolicó que “las rutas que un día fueron para traficar seres humanos hoy deben convertirse en rutas de libertad para dignificar la vida de nuestros pueblos”.

En ese sentido, destacó iniciativas como la búsqueda de conexiones marítimas directas entre puertos de África y América Latina, así como nuevas rutas aéreas que faciliten el intercambio comercial y cultural.

Colombia apuesta por liderazgo global

La directora de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, Alexandra Palencia, señaló en ese sentido que el Sur Global tiene la oportunidad de construir alianzas más equilibradas basadas en el intercambio de conocimiento y la innovación.

El encuentro hace parte de la Estrategia Colombia-África 2022-2026 impulsada por el gobierno Petro, con el objetivo de consolidar una hoja de ruta común en cooperación política, económica y académica.

El foro continuará con discusiones sobre reparación histórica y justicia étnico-racial, en el marco de una agenda que busca posicionar a África, América Latina y el Caribe como actores clave en el nuevo orden global.