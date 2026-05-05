El extremo colombiano Luis Díaz está a solo un paso de alcanzar la gloria europea una vez más. Tras un vibrante partido de ida en el Parque de los Príncipes, que terminó 5-4 a favor del PSG, el equipo francés llega con una ligera ventaja. En dicho encuentro, 'Lucho' fue protagonista al anotar un golazo que representó el cuarto tanto de su equipo, ganándose incluso los elogios de su técnico Luis Enrique.

No obstante, aún falta el partido de vuelta y, esta vez, el conjunto parisino es el que visitará al Bayern Múnich en el Allianz Arena para definir al segundo finalista de la UEFA Champions League 2026.

El sueño de una nueva final

Para el guajiro, este partido representa la oportunidad de volver a la instancia definitiva del torneo de clubes más importante del mundo. Díaz ya disputó una final en la temporada 21/22 con el Liverpool, donde sufrió la derrota ante el Real Madrid. Ahora, busca revancha vistiendo la camiseta del PSG.

Detalles del encuentro

Partido: Bayern Múnich vs. Paris Saint-Germain (Semifinal - Vuelta)

Fecha: miércoles 6 de mayo de 2026

Hora: 2:00 p. m. de Colombia

Estadio: Allianz Arena, Múnich (Alemania)

¿Dónde ver el partido?

El encuentro lo podrá ver a través del canal ESPN o también en Disney +, en plataformas digitales.