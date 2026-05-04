Una vez definidos los ocho clasificados y las llaves de los cuartos de final de la Liga BetPlay, la Dimayor confirmó este lunes las fechas y los horarios para los partidos de ida y vuelta. ¡Prográmese!
Partidos de ida
Sábado 9 de mayo:
Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional (4:00 p. m.) – Estadio por definir.
Deportes Tolima vs. Pasto (6:20 p. m.) – Estadio Manuel Murillo Toro (Ibagué).
América vs. Santa Fe (8:30 p. m.) – Estadio Pascual Guerrero (Cali).
Domingo 10 de mayo:
Once Caldas vs. Junior (6:10 p. m.) – Estadio Palogrande (Manizales).
Partidos de vuelta
Martes 12 de mayo:
Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá (6:20 p. m.) – Estadio Atanasio Girardot.
Santa Fe vs. América (8:30 p. m.) – Estadio El Campín.
Miércoles 13 de mayo:
Pasto vs. Deportes Tolima (6:00 p. m.) – Estadio Departamental Libertad.
Junior vs. Once Caldas (8:15 p. m.) – Estadio Romelio Martínez.