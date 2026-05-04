Inicio
Fútbol

Definidos los horarios de los partidos de ida y vuelta de los cuartos de final de Liga

Lun, 04/05/2026 - 15:45
Los partidos de ida y vuelta se disputarán entre el 9 de mayo y el día 13 del mismo mes. Prográmese.
Cuartos de final de la Liga Betplay.
Créditos:
Facebook Dimayor.

Una vez definidos los ocho clasificados y las llaves de los cuartos de final de la Liga BetPlay, la Dimayor confirmó este lunes las fechas y los horarios para los partidos de ida y vuelta. ¡Prográmese!

Partidos de ida

Sábado 9 de mayo:

  • Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional (4:00 p. m.) – Estadio por definir.

  • Deportes Tolima vs. Pasto (6:20 p. m.) – Estadio Manuel Murillo Toro (Ibagué).

  • América vs. Santa Fe (8:30 p. m.) – Estadio Pascual Guerrero (Cali).

Domingo 10 de mayo:

  • Once Caldas vs. Junior (6:10 p. m.) – Estadio Palogrande (Manizales).

Partidos de vuelta

Martes 12 de mayo:

  • Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá (6:20 p. m.) – Estadio Atanasio Girardot.

  • Santa Fe vs. América (8:30 p. m.) – Estadio El Campín.

Miércoles 13 de mayo:

  • Pasto vs. Deportes Tolima (6:00 p. m.) – Estadio Departamental Libertad.

  • Junior vs. Once Caldas (8:15 p. m.) – Estadio Romelio Martínez.

Liga Betplay
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Regiones
Explosión en mina de Sutatausa deja 14 mineros atrapados
Explosión Sutatausa
El gobernador Jorge Emilio Rey informó que fue activado el PMU y el protocolo de rescate minero tras la emergencia.
Mundo
Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja dos heridos, entre ellos un menor
Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja dos heridos, entre ellos un menor
Un tiroteo registrado cerca de la Casa Blanca dejó dos heridos, incluido un menor, y generó una rápida respuesta de las autoridades.
Colombia
Tras subirlos al 100 %, Ecuador bajará aranceles a productos colombianos
Tras subirlos al 100 %, Ecuador bajará aranceles a productos colombianos
Ecuador reducirá al 75 % los aranceles a productos colombianos tras varios meses de choques comerciales y diplomáticos con el Gobierno de Petro.
Colombia
Gobierno busca salvar la ley de Jurisdicción Agraria antes del cierre de legislatura
Gobierno busca salvar la ley de Jurisdicción Agraria antes del cierre de legislatura
El Gobierno pidió al Congreso priorizar el proyecto de jurisdicción agraria, que puede hundirse si no se aprueba antes del 20 de junio.