La Liga BetPlay ya tiene definidos a los ocho equipos que disputarán las finales. A las 3:30 p. m. se jugaron cinco partidos en simultáneo, en los que siete clubes lucharon por los dos cupos restantes para esta fase. Como es costumbre cada semestre, la jornada estuvo cargada de emoción.

Estos fueron los resultados:

Tolima 1 - 1 Deportivo Cali

Fortaleza 2 - 1 Bucaramanga

Santa Fe 3 - 1 Internacional de Bogotá

Medellín 1 - 2 Águilas Doradas

Alianza 2 - 2 Millonarios

Tras los resultados de la fecha, los clasificados son:

Atlético Nacional: 40 puntos (+20 DG)

Deportivo Pasto: 34 puntos (+5 DG)

Once Caldas: 33 puntos (+9 DG)

Junior: 32 puntos (+6 DG)

Deportes Tolima: 31 puntos (+10 DG)

América de Cali: 30 puntos (+9 DG)

Santa Fe: 29 puntos (+7 DG)

Internacional de Bogotá: 28 puntos (0 DG)

A la espera de las llaves

Una vez definidos los cupos, el sorteo de las llaves de cuartos de final se llevará a cabo hoy a las 8:00 p. m., con transmisión oficial de Win Sports. Cabe recordar que para este torneo no se utilizará el formato de cuadrangulares, sino el de eliminación directa hasta conocer a los dos finalistas que lucharán por el título.