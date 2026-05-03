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Estos son los ocho equipos clasificados a las finales de la Liga: horario del sorteo

Dom, 03/05/2026 - 15:33
Dos equipos de Bogotá lograron su boleto a los cuartos de final; el sorteo de las llaves se realizará esta noche.
Santa Fe e Internacional se midieron por un cupo a las finales de Liga.
Créditos:
Facebook de Santa Fe

La Liga BetPlay ya tiene definidos a los ocho equipos que disputarán las finales. A las 3:30 p. m. se jugaron cinco partidos en simultáneo, en los que siete clubes lucharon por los dos cupos restantes para esta fase. Como es costumbre cada semestre, la jornada estuvo cargada de emoción.

Estos fueron los resultados: 

  • Tolima 1 - 1 Deportivo Cali
  • Fortaleza 2 - 1 Bucaramanga 
  • Santa Fe 3 - 1 Internacional de Bogotá
  • Medellín 1 - 2 Águilas Doradas
  • Alianza 2 - 2 Millonarios 

Tras los resultados de la fecha, los clasificados son:

  • Atlético Nacional: 40 puntos (+20 DG)

  • Deportivo Pasto: 34 puntos (+5 DG)

  • Once Caldas: 33 puntos (+9 DG)

  • Junior: 32 puntos (+6 DG)

  • Deportes Tolima: 31 puntos (+10 DG)

  • América de Cali: 30 puntos (+9 DG) 

  • Santa Fe: 29 puntos (+7 DG)

  • Internacional de Bogotá: 28 puntos (0 DG)

A la espera de las llaves

Una vez definidos los cupos, el sorteo de las llaves de cuartos de final se llevará a cabo hoy a las 8:00 p. m., con transmisión oficial de Win Sports. Cabe recordar que para este torneo no se utilizará el formato de cuadrangulares, sino el de eliminación directa hasta conocer a los dos finalistas que lucharán por el título.

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