La Alcaldía de Valledupar ordenó retirar las esculturas de Rafael Orozco e Israel Romero, inauguradas el pasado 1 de mayo en el Ecoparque Río Guatapurí, tras la controversia generada por su escaso parecido con los artistas homenajeados. Las figuras, elaboradas en bronce y de tamaño natural, fueron presentadas en el marco del Festival Vallenato.
El alcalde Ernesto Orozco señaló que no quedó satisfecho con el resultado de la obra y que, atendiendo el malestar ciudadano, el escultor Jhon Peñaloza Almanza deberá retirarlas e intervenirlas para mejorar su apariencia antes de ser reinstaladas.
La polémica se intensificó en redes sociales, donde usuarios cuestionaron duramente el resultado de las esculturas, comparándolas incluso con imitaciones de bajo presupuesto. Pese a que en la ceremonia de inauguración participaron familiares de los artistas y el propio Israel Romero, las críticas se multiplicaron tras la difusión de imágenes.
Peñaloza, con más de 25 años de experiencia y autor de esculturas de figuras como Diomedes Díaz, Rafael Escalona y Leandro Díaz, tardó tres meses en la realización de estas piezas, cada una con un peso aproximado de 200 kilogramos.
Hasta el momento, no se ha definido cuándo las esculturas, ya intervenidas, volverán a exhibirse al público.