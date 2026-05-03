La polémica se intensificó en redes sociales, donde usuarios cuestionaron duramente el resultado de las esculturas, comparándolas incluso con imitaciones de bajo presupuesto. Pese a que en la ceremonia de inauguración participaron familiares de los artistas y el propio Israel Romero, las críticas se multiplicaron tras la difusión de imágenes.

Peñaloza, con más de 25 años de experiencia y autor de esculturas de figuras como Diomedes Díaz, Rafael Escalona y Leandro Díaz, tardó tres meses en la realización de estas piezas, cada una con un peso aproximado de 200 kilogramos.

Hasta el momento, no se ha definido cuándo las esculturas, ya intervenidas, volverán a exhibirse al público.