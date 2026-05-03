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Video: camioneta Monster Truck pierde control en Popayán y deja 15 heridos

Dom, 03/05/2026 - 18:15
Un show de Monster Truck terminó en tragedia en Popayán tras un accidente que dejó varios heridos.
Video: Camioneta Monster Truck pierde control en Popayán y deja 15 heridos
Créditos:
Redes Sociales

Lo que debía ser una jornada de entretenimiento se convirtió en una emergencia este domingo 3 de mayo en Popayán, cuando un vehículo de Monster Truck perdió el control durante una exhibición y arrolló a varios asistentes en un lote contiguo al sector de Boulevard Rose.

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El accidente dejó 15 personas heridas, entre ellas varios menores de edad que se encontraban en el lugar junto a sus familias. Según reportes preliminares, el automotor se salió de la trayectoria, superó las barreras de seguridad y alcanzó la zona del público en cuestión de segundos, generando escenas de pánico.

Testigos relataron que el vehículo, conducido por una mujer, habría presentado una falla mecánica que impidió frenar a tiempo. Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que el automotor acelera tras un salto y se dirige hacia los espectadores.

Tras el impacto, ambulancias y organismos de socorro acudieron al lugar para atender a los heridos, quienes fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de la ciudad. Las autoridades no han entregado aún un balance detallado sobre el estado de salud de las víctimas.

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La zona fue acordonada mientras avanzan las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente, incluyendo posibles fallas mecánicas o deficiencias en las medidas de seguridad del evento.

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