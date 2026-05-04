“Yo te creo, colega”: el informe que destapa el acoso en el periodismo colombiano

Durante años, paradójicamente, muchas historias al interior de las salas de redacción, circularon en voz baja: advertencias entre colegas, silencios incómodos en las redacciones, renuncias que nunca se explicaban del todo. Hoy, más de 260 testimonios reunidos por el movimiento “Yo Te Creo Colega” convierten esas experiencias dispersas en un relato colectivo que señala un problema estructural: el acoso sexual y laboral en los medios de comunicación en Colombia.

El informe, liderado por las periodistas Juanita Gómez, Paula Bolívar, Laura Palomino, Catalina Botero y Mónica Rodríguez, recoge denuncias de periodistas, practicantes y trabajadoras de medios que evidencian un patrón sistemático de abuso de poder. Los casos abarcan más de dos décadas y se intensificaron tras las denuncias públicas que sacudieron a la redacción de Noticias Caracol, en lo que varias voces ya identifican como una nueva ola del “Me Too” en el país.



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Lejos de ser hechos aislados, el documento describe una “cultura repetida”. El 80 % de los testimonios proviene de televisión, el 15% de medios impresos y el 5% de radio y plataformas digitales. En todos ellos se repiten dinámicas similares: acercamientos que comienzan como reconocimiento profesional: “eres talentosa”, “tienes futuro”, y que progresivamente se transforman en comentarios sobre la apariencia, insinuaciones, preguntas íntimas e invitaciones que desdibujan los límites entre lo laboral y lo personal.

Los señalados ocupan, en la mayoría de los casos, cargos de decisión: directores, jefes de emisión, coordinadores, presentadores, con influencia directa sobre la contratación, la asignación de turnos o la visibilidad al aire. Las denunciantes, en su mayoría, son mujeres en etapas iniciales o intermedias de su carrera: practicantes, recién graduadas, reporteras, productoras o asistentes. El informe también recoge, en menor proporción, testimonios de hombres y personas LGBTIQ+.