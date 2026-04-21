Qué es la “academia de violadores”: los chats que enseñan a drogar y abusar de mujeres

El hallazgo de nuevos espacios digitales donde se organiza la violencia sexual facilitada por drogas evidencia un cambio profundo en la forma en que operan estas redes. Una reciente investigación de CNN destapó un chat descrito como una “academia de violadores”, en el que hombres de distintos países comparten instrucciones detalladas para drogar, abusar y grabar a sus parejas sin consentimiento.

Lejos de ser intercambios aislados, estos espacios funcionan como verdaderas comunidades: se aconsejan, se validan y, en muchos casos, convierten el delito en un negocio.

La nueva investigación "Exposing a global 'rape academy'" (exponiendo una 'academia de violación' global) identificó que en el sitio de pornografía “Motherless.com” (“sin madre”, en inglés) hay más de 20 mil videos de contenido pornográfico con la categoría “sleep” (verbo inglés para “dormir”) en donde las mujeres están dormidas, los que tienen cientos de miles de reproducciones.

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El fenómeno no se limita a un solo país. En Francia, el caso de Dominique Pelicot evidenció cómo una plataforma digital facilitó la agresión sistemática contra Gisèle. En Portugal, un canal de Telegram reunió entre 66.000 y 70.000 hombres. Alemania registró otro grupo con 73.000 usuarios que compartían imágenes íntimas. En Italia, “Mia moglie” superó los 32.000 participantes, mientras que en España un chat de 600 hombres difundía contenido sin consentimiento.

Investigaciones de la BBC identificaron decenas de grupos similares con casi dos millones de usuarios en países como Reino Unido, Rusia, Brasil o Kenia. Casos en Argentina, China y Corea del Sur, donde se documentó una red con más de 260.000 hombres, confirman que se trata de un fenómeno global, sostenido por estructuras digitales que facilitan el anonimato y la impunidad.

La violencia sexual ha dejado de percibirse como un hecho aislado para convertirse en una práctica compartida y, en algunos casos, comercializada. En estos espacios, los usuarios no solo intercambian contenido: venden videos, realizan transmisiones en vivo de abusos y comercializan sustancias para someter a sus víctimas.

El perfil de los agresores y el factor confianza

Uno de los aspectos más alarmantes es el perfil de quienes participan en estos chats. No se trata de individuos marginales, sino de hombres con vidas aparentemente comunes: trabajadores, vecinos, parejas. Esta realidad rompe estereotipos y dificulta la identificación del riesgo.

Además, muchas víctimas no saben que lo son. La confianza en la pareja, la persona con la que comparten su vida, elimina barreras de alerta. Este tipo de violencia no responde a una búsqueda de placer, sino a dinámicas de poder, control y dominación.

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Las autoridades de Polonia arrestaron recientemente a un hombre acusado de violación agravada contra una víctima inconsciente. La Fiscalía de Distrito en Lublin confirmó que el sospechoso permanece en prisión preventiva durante tres meses y podría enfrentar entre tres y veinte años de cárcel.

El caso está vinculado a la investigación encubierta de CNN, en la que periodistas infiltraron estos grupos digitales. El detenido, identificado por medios locales como “Piotr”, formaba parte de un chat privado con cerca de 1.000 usuarios donde se compartían consejos para cometer abusos.

El desafío ahora no solo es judicial, sino social y estructural. La existencia de estas redes plantea preguntas urgentes sobre regulación digital, responsabilidad de plataformas y educación frente a la violencia de género. Sin intervención efectiva, estas comunidades seguirán operando, ampliando su alcance y profundizando un problema que, aunque oculto para muchos, ya es global.