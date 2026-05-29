Jineth Bedoya denuncia a Gabriel Meluk por acoso sexual y laboral contra colegas

A través de un comunicado en su cuenta de X, la periodista Jineth Bedoya anunció que denunció formalmente al periodista Gabriel Meluk, por hechos de acoso sexual y laboral contra amigas, compañeras y colegas.
Bedoya aclaró que no fue víctima directa de estos actos, sin embargo, considera que eso no la abstrae de su responsabilidad de denunciar en nombre de sus compañeras. A pesar de que Bedoya llevaba trabajando 24 años con Meluk, la denuncia es un acto de consistencia con su trayectoria como defensora de los derechos de las mujeres.
“Es una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero siendo coherente con mis posiciones y consecuente con mis principios (...) presenté hoy denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación contra el periodista Gabriel Meluk”, escribió la periodista en el comunicado.
Además, la periodista también recordó que quienes deben sentir vergüenza de este tipo de hechos son los victimarios y no las víctimas, a propósito de su propia historia de violencia sexual que fue conocida por el país en el programa Séptimo Día.
Los señalamientos contra Meluk
Jineth Bedoya se desempeña actualmente como directora de la Campaña No Es Hora de Callar y editora de Género de la Casa Editorial El Tiempo, por otra parte, hasta hace unos días, Gabriel Meluk trabajaba en el mismo medio de comunicación como editor de la sección de deportes. El periodista llevaba más de dos décadas en este cargo.
La denuncia de Bedoya se produce días después de la salida repentina de Meluk de su cargo. Según una investigación de Revista Raya, basada en los testimonios de ocho redactoras y exredactoras de El Tiempo, la salida del periodista se debió a señalamientos de acoso sexual en su contra.
De acuerdo con la investigación de Raya, Meluk "sobrepasaba límites físicos, tenía contactos no consentidos e insistencias inapropiadas". Además, estas denuncias habrían salido a la luz en una reunión convocada por Bedoya, que tenía el objetivo de “promover entornos de trabajo seguros y libres de violencia”.
La salida de Meluk en vísperas del Mundial de Fútbol
La salida del reconocido periodista deportivo se produce en un momento clave para la cobertura comunicativa, pues el inicio de uno de los acontecimientos deportivos más importantes, como lo es el Mundial de Fútbol, está a dos semanas.