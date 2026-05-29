Jineth Bedoya denuncia a Gabriel Meluk por acoso sexual y laboral contra colegas

A través de un comunicado en su cuenta de X, la periodista Jineth Bedoya anunció que denunció formalmente al periodista Gabriel Meluk, por hechos de acoso sexual y laboral contra amigas, compañeras y colegas.

Bedoya aclaró que no fue víctima directa de estos actos, sin embargo, considera que eso no la abstrae de su responsabilidad de denunciar en nombre de sus compañeras. A pesar de que Bedoya llevaba trabajando 24 años con Meluk, la denuncia es un acto de consistencia con su trayectoria como defensora de los derechos de las mujeres.

“Es una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero siendo coherente con mis posiciones y consecuente con mis principios (...) presenté hoy denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación contra el periodista Gabriel Meluk”, escribió la periodista en el comunicado.

Además, la periodista también recordó que quienes deben sentir vergüenza de este tipo de hechos son los victimarios y no las víctimas, a propósito de su propia historia de violencia sexual que fue conocida por el país en el programa Séptimo Día.