La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización del médico ginecólogo Carlos Andrés Tena Reyes, señalado de presuntamente abusar sexualmente de varias de sus pacientes en un consultorio privado ubicado en el barrio San Rafael, en Zipaquirá, Cundinamarca.



Lea: Sobreviviente de ataque feminicida denuncia amenazas de familia del agresor

Según informó el ente acusador, los hechos investigados habrían ocurrido entre 2024 y 2026. Hasta el momento, las autoridades han identificado a dos víctimas, de 19 y 30 años, quienes acudieron a consulta médica y, presuntamente, fueron sometidas a actos sexuales en contra de su voluntad. Una de ellas denunció haber sido accedida carnalmente.

¿Qué encontró la Fiscalía?

De acuerdo con la investigación, el especialista habría aprovechado su posición de autoridad, así como el estado de indefensión y la confianza depositada por las mujeres durante las consultas médicas para cometer las agresiones.

Durante la audiencia, una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) aseguró que el médico presuntamente utilizó el contexto clínico para impedir cualquier reacción de las pacientes y someterlas física y sexualmente.



También puede leer: Qué es la “academia de violadores”: los chats que enseñan a drogar y abusar de mujeres

La Fiscalía imputó a Tena Reyes el delito de acceso carnal o acto sexual con incapaz de resistir agravado. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos. Por decisión de un juez de control de garantías, el ginecólogo fue enviado a un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Las autoridades indicaron que continúan recopilando elementos probatorios para determinar si existen más víctimas relacionadas con este caso.