La tranquilidad de la zona rural del Oriente antioqueño se vio severamente impactada tras el hallazgo de cuatro hombres asesinados con impactos de bala en la vereda Altos del Mercado, en el municipio de Marinilla. Los cuerpos fueron encontrados en la madrugada de este domingo, lo que desató una respuesta institucional inmediata por parte de las fuerzas de seguridad del departamento.

Tras un consejo de seguridad extraordinario celebrado hoy, la Alcaldía de Marinilla, en articulación con la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía General de la Nación y la Gobernación de Antioquia, anunció una recompensa de hasta $200 millones de pesos para quien entregue información efectiva que permita identificar y capturar a los responsables (una cifra que duplica la inicialmente considerada por la administración local).

Identidad de las víctimas y antecedentes

El reporte de las autoridades confirmó que entre los fallecidos se encuentran tres ciudadanos de nacionalidad extranjera y un ciudadano colombiano:

Wilmer Alfredo Gil González (29 años): de nacionalidad extranjera. Contaba con antecedentes por tráfico de estupefacientes y presuntos vínculos con el Clan del Golfo.

Jhoinder José Díaz Gago (20 años): ciudadano venezolano.

Yonjairo Antonio Bravo Parra (20 años): ciudadano extranjero.

Juan Camilo Giraldo Gallego (19 años): oriundo de la localidad.

Disputa territorial por microtráfico

La principal hipótesis de las autoridades apunta a una confrontación armada entre estructuras delincuenciales organizadas que operan en la subregión, tales como "El Mesa" y el "Clan del Golfo", las cuales mantienen una cruenta disputa por el control territorial y las rentas ilícitas del microtráfico.

"En esta zona del Oriente antioqueño existe presencia e injerencia de estructuras delincuenciales organizadas que mantienen confrontaciones por el control territorial", señala el comunicado oficial emitido por las autoridades.

Para hacer frente a esta situación, se desplegará de inmediato un refuerzo de la presencia operativa tanto en el área urbana como rural de Marinilla a través de grupos especiales de la Policía y el Ejército. Asimismo, la Fiscalía General de la Nación ha delegado a un fiscal especializado para liderar y acelerar las labores investigativas y judiciales en la zona.

Según Indepaz, esta es la masacre número 54 en lo que va corrido de este año.