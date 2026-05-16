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¡Indignante! Usaban ambulancia para traficar cocaína en Huila

Sáb, 16/05/2026 - 10:49
El vehículo había sido modificado con compartimientos ocultos para transportar droga por el sur del país.
ambulancia-droga-huila
Créditos:
Ejército Nacional de Colombia

El Ejército Nacional incautó 207 kilogramos de clorhidrato de cocaína que eran transportados en una ambulancia modificada en zona rural del municipio de Pitalito, en el departamento del Huila. En el operativo fueron capturadas dos personas en flagrancia.

La acción se desarrolló en la vereda El Cedro, corregimiento de Bruselas, durante operaciones de control militar adelantadas por tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 27 Magdalena, adscrito a la Novena Brigada.

De acuerdo con las autoridades, el vehículo había sido acondicionado con compartimientos ocultos para evadir los controles. Durante la inspección, los soldados detectaron irregularidades en la estructura de la ambulancia y hallaron caletas en la parte superior, incluso en el área de la sirena, donde estaban escondidos 128 paquetes rectangulares con la sustancia ilícita.

El cargamento incautado tendría un valor cercano a los 630 millones de pesos, según estimaciones oficiales. Además de la droga, las autoridades decomisaron el vehículo y dos teléfonos celulares.

Los capturados, junto con el material incautado, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para su respectivo proceso judicial.

Con este resultado, el Ejército aseguró que continúa afectando las economías ilícitas de estructuras criminales y evitando el uso de vehículos destinados a la atención médica para actividades ilegales en el sur del país.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Huila
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