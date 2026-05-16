Asesinan a Rogers Mauricio Devia, exalcalde de Cubarral y aliado de De la Espriella

Este 15 de mayo, Rogers Mauricio Devia Escobar, exalcalde de Cubarral (Meta) y coordinador local de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, fue asesinado en un ataque armado ocurrido en zona rural del departamento mientras regresaba de actividades políticas en Villavicencio.



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En el hecho también resultó gravemente herido Eder Fabián Cardona, quien acompañaba al dirigente político y posteriormente falleció en un centro asistencial debido a la gravedad de las lesiones.

La noticia fue confirmada por Jaime Andrés Beltrán, gerente nacional de regiones de la campaña de De la Espriella, quien expresó preocupación por el incremento de amenazas contra integrantes del movimiento político en distintas regiones del país.

“Con mucho dolor y preocupación debemos confirmar el asesinato de nuestro coordinador de campaña en Cubarral”, señaló Beltrán tras conocerse el atentado. Según explicó, Devia había pasado parte del día realizando actividades relacionadas con la distribución de publicidad política antes de ser interceptado por hombres armados.



Asimismo, la gobernadora del departamento, Rafaela Cortés, se pronunció sobre los hechos y ofreció hasta $50 millones de recompensa por información que permita capturar a los responsables, y anunció que se citará a un Consejo Extraordinario de seguridad para este domingo con presencia de autoridades nacionales y Fuerza Pública.