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Capturan a creador de TikTok por tráfico de fauna en Putumayo

Vie, 15/05/2026 - 10:57
El detenido, con más de 750 mil seguidores en TikTok, habría usado videos de supuestos rescates para encubrir comercio ilegal de animales.
Tiktoker-capturado-Putumayo-animales
Créditos:
Fiscalía General de la Nación / Policía Putumayo

La Policía Nacional en Putumayo, en un trabajo conjunto con la Fiscalía General de la Nación, capturó en Puerto Asís a Jesse Adonai Daza, creador de contenido investigado por mantener animales silvestres en cautiverio y utilizarlos, al parecer, para ganar seguidores y monetizar videos en redes sociales.

El procedimiento fue adelantado por la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, en coordinación con la Fiscalía 01 Especializada, durante una diligencia de registro y allanamiento en una vivienda donde las autoridades encontraron más de 30 animales silvestres, entre ellos monos, aves y reptiles.

Usaba TikTok para mostrar supuestos rescates

Según las investigaciones, el capturado tenía más de 750 mil seguidores en TikTok y publicaba videos en los que aparentemente promovía el rescate y cuidado de animales silvestres. Sin embargo, las autoridades señalan que detrás de ese contenido habría un posible caso de tráfico de fauna, aprovechamiento ilícito de recursos naturales y maltrato animal.

Investigadores de la Seccional de Investigación Criminal también indagan una presunta usurpación de funciones ambientales, debido a que el hombre habría aparentado realizar labores de rescate y recuperación de fauna sin contar con autorización legal.

Animales estaban en condiciones irregulares

Durante el operativo fueron halladas más de 30 especies, incluyendo monos, aves y reptiles, que permanecían en condiciones irregulares. Los animales fueron entregados al Centro Experimental Amazónico, donde veterinarios realizarán valoraciones médicas y definirán las medidas necesarias para su recuperación y protección.

Lea también: Liberan más de 100 animales víctimas del tráfico ilegal en el Meta

De acuerdo con la Fiscalía, entre las especies encontradas había guacamayas, loros, chigüiros, zarigüeyas, borugas, tucanes, un mono soldado, un paujil, una pava amazónica, un pecarí de collar y zorros cangrejeros.

No aceptó los cargos y fue enviado a prisión

Un fiscal especializado de Putumayo, con apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal, imputó a Daza por los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables agravado y lesiones que menoscaban gravemente la salud o la integridad física del animal.

El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

El teniente coronel Bairon Hernán Zambrano Chávez, comandante operativo del Servicio de Policía en Putumayo, aseguró que el procedimiento evidencia el compromiso de la institución con la protección de la biodiversidad y la lucha contra el tráfico ilegal de fauna.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Putumayo
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