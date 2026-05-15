La Policía Nacional desmanteló una red criminal señalada de fabricar y suministrar drones acondicionados con explosivos, material bélico, tecnología avanzada y elementos logísticos a las disidencias de 'Iván Mordisco'.

De acuerdo con la institución, la operación fue adelantada por la Dirección de Inteligencia Policial contra estructuras vinculadas al Comando Conjunto de Oriente, en una ofensiva denominada “CERCO”.

El operativo se desarrolló de manera simultánea en Bogotá, Madrid (Cundinamarca), Villavicencio (Meta), Florencia (Caquetá), Carmen del Chucurí y Lebrija (Santander). En total fueron capturadas cinco personas.

Alias 'Dron', entre los capturados

Entre los detenidos está alias 'Dron', quien, según la Policía, sería el encargado de modificar aeronaves no tripuladas, adaptar sistemas de lanzamiento de explosivos y capacitar a integrantes armados en el uso táctico de estos dispositivos.

Las autoridades indicaron que esta red sería una de las principales conexiones de aprovisionamiento, desarrollo tecnológico y suministro de drones letales para ejecutar acciones contra la Fuerza Pública y la población civil.

La organización tendría injerencia en los departamentos de Arauca, Boyacá, Cauca, Caquetá y Casanare.

Drones, dinero y tecnología incautada

Según la Policía, los capturados también realizaban labores de inteligencia criminal para identificar víctimas de extorsión, secuestro y posibles objetivos de atentados. Además, habrían coordinado el traslado de personas secuestradas hacia zonas campamentarias bajo el mando de alias 'Antonio Medina' y alias 'Ruso'.

Durante el operativo fueron incautados $95.380.000 en efectivo, tres drones de última generación, cinco mandos remotos, 80 piezas de repuesto para drones, un kit de gafas FPV, un GPS, una antena satelital, dos antenas para mejorar conectividad en zonas remotas, equipos de cómputo, dispositivos de almacenamiento y material de apología a las Farc.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo.

El director de la Policía Nacional, general William Rincón Zambrano, aseguró que este resultado afecta las capacidades de las disidencias y reafirma el compromiso de la institución con la seguridad del país.